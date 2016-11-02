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Выставка Living In Phuket

Дата/Время начала: 19 Ноября 2016 09:00:00 - 19 Ноября 2016 18:00:00

Для всех иностранцев, живущих на Пхукете. Living in Phuket – это возможность узнать больше о всех главных вещах, касающихся быта на острове, доступных услугах и том, как наладить социальные аспекты пребывания. С 9 утра до 6 вечера в конференц-зале King Carl Gustaf.

Прекрасный семейный день, насыщенный конференциями, шоу, общением за едой и напитками, подарками и сюрпризами. Газета The Phuket News является спонсором мероприятия.  
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Лионель Висенте
Адрес : Bangkok Phuket Hospital
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

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