Выставка Living In Phuket Дата/Время начала: 19 Ноября 2016 09:00:00 - 19 Ноября 2016 18:00:00 Для всех иностранцев, живущих на Пхукете. Living in Phuket – это возможность узнать больше о всех главных вещах, касающихся быта на острове, доступных услугах и том, как наладить социальные аспекты пребывания. С 9 утра до 6 вечера в конференц-зале King Carl Gustaf. Прекрасный семейный день, насыщенный конференциями, шоу, общением за едой и напитками, подарками и сюрпризами. Газета The Phuket News является спонсором мероприятия. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Лионель Висенте Адрес : Bangkok Phuket Hospital Расположение