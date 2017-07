Выставка Architect & Engineering углубляется в хайтек Ежегодная строительная выставка Architect & Engineering Exhibition пройдет на Пхукете с 12 по 15 июля. Партнерский материал 2 Июля 2017 14:00:00 Ежегодная строитель-ная выставка Architect & Engineering Exhibition возвращается на Пхукет в 17-й раз. Самое популярное отраслевое мероприятие среди девелоперов и отельеров в южном Таиланде пройдет с 12 по 15 июля в гостинице Royal Phuket City Hotel. Свою продукции и услуги профессионалам представят более 100 производителей и поставщиков. «В этом году у нас будут все типы строительных материалов от напольных покрытий до кровли, а также самые прорывные решения в сфере технологий, интерьерного дизайна и эксплуатационного обслуживания зданий», – рассказал Тханет Тривут из компании PIC Phuket, являющейся организатором выставки. На выставке Architect & Engineering традиционно представляется самая разная продукция: от бассейнов, спортзалов и готовых структурных конструкций для возведения зданий, до систем освещения и звукового оборудования для развлекательных заведений. Особое внимание будет уделено технологиям умного дома и другим цифровым решениям. «Ведущие игроки отрасли и рядовые домовладельцы могут прийти и узнать все о технологиях умного дома с подробным объяснением, как можно использовать в строительстве и дизайне IPTV и 4G, мобильные технологии, системы CCTV и другие высокотехнологичные новшества», – добавил господин Тривут. В частности, на выставке будет представлен проект Smart City System, который презентует IT Guru совместно с Fiber One, 3BB, ToT and CAT Telecom. Кроме того, в рамках выставки пройдет семинар Financial Technology and Property Tech, посвященный онлайновым платежным системам (включая Alipay, WeChat Pay и WebPak) и криптовалютам. Также на выставке будет презентован проект Proptech Startups, совместно реализуемый Ananda Property и Siam Commercial Bank (SCB). «После провозглашения Пхукета первым в стране смарт-городом (Smart City) правительство Таиланда начало вливает значительные средства в продвижение цифровых технологий в туристическом бизнесе – не только для поддержания роста непосредственно отельного и туристического секторов, но и сопутствующих инфраструктурных проектов, включая строительство легкой железной дороги, нового «супер-шоссе», люксовых жилых комплексов, марин, конференц-центров и крупных торгово-развлекательных комплексов», – пояснил господин Тривут. «Прямо сейчас в Таиланде проходят масштабные реформы во всех социально-экономических сферах. Кабмин осознал, что необходимо срочно использовать цифровые технологии для развития страны и поручил Министерству информации и коммуникационных технологий (MICT) совместном с Министерством науки и технологий (MOST) разработать план цифрового развития экономики и общества. Это план будет схемой развития Таиланда за счет цифровых технологий, включая переход на «цифровое» мышление во всех отраслях, реформирование экономических структур (торговлю, бизнес, производство продукции и услуг) и повышение эффективности работы правительства ради улучшения качества жизни граждан Таиланда», – заявил Тханет Тривут. Среди технологических новинок на выставке этого года будут представлены: система виртуальной реальности SAMSUNG Galaxy Gear VR; инновационная кровля Fractal Shade; кровли и напольные покрытия с звукопоглощающим и теплоизолирующим эффектом; система экономии электроэнергии и переработки отходов MasterCool; технология снижения теплопотерь и защиты от коррозии BlyGold; комплексная система охлаждения, очистки воды и генерации озона InnoGreen; экономичная система кондиционирования и освещения Masterkool; инновационная мебель SB Smart Furniture. Подробнее о выставке Architect & Engineering Exhibition 2017 на сайте www.pic-phuket.com; по эл. почте info@pic-phuket.com; по телефонам 088-7513569 и 088-7657241.