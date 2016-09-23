Вышка спасателей на Кароне рухнула во время шторма

Пляжные спасатели, отвечающие за безопасность туристов на Кароне, лишились наблюдательного пункта.

23 Сентября 2016 16:58:03

Одна из двух наблюдательных вышек на пляже в Карона не выдержала муссонов и рухнула в ночь с 22 на 23 сентября. Оценка положения и восстановление конструкции должны начаться прямо сегодня.

«В конце-концов погода взяла свое, хотя все 12 вышек на Пхукете перед сезоном и прошли небольшой ремонт», – посетовал глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань.

«Хорошо, что именно эта вышка используется не очень часто, поскольку она находится далеко от мест, отведенных для купания. Пока что мы установим здесь тент, который послужит спасателями одним из опорных пунктов при патрулировании», – добавил он.

По словам Пратхаюта Чуаюаня, еще до инцидента спасатели планировал отремонтировать и эту вышку, и вторую, которая находится рядом с парком. Теперь работам на Кароне будет присвоен приоритетный статус.

«Три вышки в Патонге и одна на Камале уже отремонтированы», – поделился глава Phuket Lifeguard Service.