Вышел в свет первый номер Khao Phuket, новой газеты о Пхукете на тайском языке Компания Class Act Media – издатель The Phuket News и «Новостей Пхукета» – запустила газету на тайском языке. Первый номер Khao Phuket (тайск. «Новости Пхукета») увидел свет в пятницу, 6 января. Новости Пхукета 6 Января 2017 14:58:16 За выпуск Khao Phuket отвечают редактор Чутхарат «Ум» Плерин и заместитель редактора Премкамон «Йим» Кетсара, которые в конце 2016 года присоединились к команде английской The Phuket News, русской «Новостей Пхукета» и китайской Puji Dao Xinwen. За плечами у госпожи Плерин – шесть лет журналисткой работы на Пхукете и освещения главных новостей острова. Госпожа Кетсара пишет о жизни на Пхукете четыре года, кроме того, она сотрудничала с ведущими мировыми СМИ включая The New York times. «Мы все очень рады сегодняшнему запуску газеты. Мы упорно работали, чтобы все произошло как раз к международному яхтенному шоу PIMEX, на котором мы раздадим много экземпляров газеты», – заявила господа Плерин, комментируя выход в свет первого номера Khao Phuket, которая должна стать серьезной газетой о жизни острова, его успехах и проблемах. «Я хочу поблагодарить всех своих коллег за то, что Khao Phuket стала реальностью. Наша цель – дать голос жителям Пхукета. Если мы хотим сделать Пхукет лучше, то нельзя прятать то, что здесь происходит, под ковер. Мы хотим говорить о проблемах, чтобы вместе их решить», – прокомментировала она редакционную политику. «Мы намерены сконцентрироваться на местных проблемах, которые требуют решения от правительства или других властей. Будучи тайскими гражданами, мы платим налоги и ждем, что в ответ получим качественную работу властей. И если какая-то проблема решена, мы выразим поддержку и признание. Трудолюбивые люди заслуживают похвалы», – добавила Премкамон Кетсара. «Но при этом мы не хотим, чтобы наша газета состоялась лишь из негативных статей, побуждающих власть к действию. Мы хотим, чтобы она также была полна улыбающихся лиц людей, живущих на одном из самых красивых тропических островов в мире, поскольку этому правительство тоже уделяет внимание», – пояснила госпожа Кетсара. Говоря о миссии Khao Phuket, редактор Чутхарат Плерин отметила, что пока что на острове нет газеты на тайском языке, которая концентрировалась бы на местных новостях и событиях. «Наши газеты – это либо региональные версии национальных изданий, либо издания журнального типа, которые освещают «мягкие новости». Кроме того, будучи частью Class Act Media, наша Khao Phuket открывает уникальную возможность навести мост между тайским и иностранным сообществом Пхукета», – заявила госпожа Плерин. Генеральный менеджер Class Act Media Джейсон Бэван признался, что он доволен первым номером газеты и назвал ее запуск «великолепным началом нового года с новым приключением». «Я считаю, что сейчас самое время запустить газету с реальным акцентом на освещении жизни Пхукета. На тайском рынке сейчас больше финансов, чем когда-либо еще, и у наших рекламодателей теперь есть возможность напрямую говорить с самой большой демографической группой на острове, которая находится здесь постоянно», – заявил Джейсон Бэван. «Браво нашей команде, нашим редактором Ум и Йим, нашему отделу дизайна во главе с Нитадом Мани за фантастический первый номер. Я с нетерпением жду следующий», – добавил он. Первый номер Khao Phuket вышел тиражом более 10 тыс. экземпляров, которые уже доступны в 600 точках распространения по всему острову (см. здесь). Бесплатную газету можно получить на выставке PIMEX, а в выходные раздача Khao Phuket будет организована в Central Festival Phuket, Tesco Lotus и Big C на Bypass Rd. Cайт тайской газеты: KhaoPhuket.com. Страница на Facebook: Khao Phuket.