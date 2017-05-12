Вылетевший с дороги пикап повредил мачту электропередач в Май-Кхао

Около 14:00 четверга, 11 мая, автомобиль Ford Ranger вылетел с проезжей части на Thepkrasattri Rd. и врезался в мачту электропередач.

12 Мая 2017 17:26:56

Удар оказался такой силы, что столб сломался пополам, и его верхнюю часть удержали от падения только металлическая арматура и провода.

В момент аварии в салоне пикапа находился один человек – 50-летний водитель Самран Монтхейн из Бангкока. Мужчина оказался заблокирован в салоне и спасателям потребовалось около 15 минут, чтобы при помощи специального оборудования вскрыть кузов и извлечь наружу пострадавшего. Затем он был доставлен в больницу Thalang Hospital, где у него диагностировали перелом ноги.

«Очевидцы ДТП рассказали, что машина двигалась на высокой скорости. Самрану Монтхейну будут предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой порчу государственной собственности», – заявил подполковник Сарит Бутнонгсанг из полицейского участка Та-Чат-Чай.