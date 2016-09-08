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Выезд с Soi Thanuthep собирает новые жертвы

Полиция Чалонга провела экстренное совещание по следам двух аварий, произошедших на пересечении Soi Thanuthep и Chao Fa East Rd. (напротив одного из международных детских садов Чалонга) с разницей в 10 часов.

Таньялак Сакут

8 Сентября 2016 15:12:49

Оба ДТП были абсолютно идентичными – выезжавший из переулка автомобиль совершал поворот направо с пересечением двух сплошных и в этот момент в него врезался двигавшийся с юга мотоцикл. В первой аварии погиб мотоциклист-иностранец, жертва второго ДТП сейчас находится в критическом состоянии.

Приказ разобраться с ситуацией полиция Чалонга получила от начальника правоохранительных органов Пхукета генерал-майора Тирапона Тхипджарона. Такое внимание к проблеме отчасти объясняется тем, что обе аварии попали в объектив камеры уличного видеонаблюдения и записи моментально стали вирусными. Среди прочих ролики в Facebook опубликовал и мэр Чалонга Самран Джиндапон.

«Мы рассматриваем возможность установить светофоры на этом перекрестке. Но пока решение не принято, там как можно скорее будет установлен знак, запрещающий поворот направо с Soi Thanuthep. Также будет организовано дежурство сотрудников дорожной полиции, который удостоверятся, что водителя соблюдают предписания знака. Нарушителей ждет штраф в размере до 1000 бат», – заявил «Новостям Пхукета» шеф транспортной полиции Чалонга подполковник Сучат Сингха. Также рассматривается возможность установки ограничителей скорости на Chao Fa East Rd.

Примечательно, что ровно в 200 м от пересечения Soi Thanuthep и Chao Fa East Rd. уже есть оборудованный светофорами перекресток, где можно развернуться совершенно безопасно. Однако значительное число водителей предпочитают выполнить рискованный маневр прямо на выезде с переулка.
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