Ввод новых штрафов за нелегальный найм иностранцев отложили на полгода

Национальный совет за мир и порядок (NCPO) решил временно приостановить действие ряда статей нового декрета об иностранной рабочей силе.

4 Июля 2017 16:26:00

Ужесточение штрафов за найм иностранцев незамедлительно привело к тому, что наниматели стали уволнять нелегальных трудовых мигрантов из Мьянмы и других стран. Фото: Prasit Tangprasert / Bangkok Post

О том, что действие ряда статей «Экстренного декрета» будет приостановлено до 31 декабря 2017 года объявил генеральный-секретарь NCPO и командующий Королевской армией Таиланда генерал Чалермчай Ситтхисарт.

Для этого, как пишет Bangkok Post, руководство страны воспользуется статьей 44 временной конституции Королевства. Отсрочка должна дать нанимателям время, чтобы привести бизнес в соответствие с требованиями законодательства.

На 180 дней будет отложено вступление в силу статей 101, 102, 119 и 122 декрета. В них идет речь о штрафах для нелегальных работников, штрафах для нанимателей за найм иностранцев на запрещенные позиции, штрафах за отсутствие уведомления о наме, штрафах за найм работников без лицензий на должности, которые их требуют (примеры штрафов ищите здесь).

Одновременно генерал Ситтхисарт отметил, что сам по себе новый декрет полезен для страны, поскольку позволит упорядочить найм иностранцев и повысит уровень национальной безопасности.

Напомним, что после вступления декрета в силу 23 июня тайский бизнес выразил опасения, что ужесточение штрафов может привести к нехватке рабочих кадров в ряде отраслей. Прогноз оказался верным – уже сейчас тысячи бирманских и камбоджийских рабочих были проинформированы нанимателями о том, что работы для них больше нет. Пхукет не стал исключением из правил: трудовых мигрантов начали увольнять и здесь.

Общий отток рабочей силы в соседние страны Bangkok Post оценивает в 30 тыс. человек.