Второй раунд Culture rEvolution пройдет на Пхукете 2-8 марта Проект Culture rEvolution и Mai Khao Dream Villa Resort and Spa анонсировали три новых мероприятия, которые пройдут на острове 2, 4 и 8 марта. Новости Пхукета 25 Февраля 2017 10:14:18 Из России с любовью Второй раунд «Культурной революции» откроется показом мод и концертом в Dream Beach Club в четверг, 2 марта. В рамках проекта Пхукет посетит дизайнерский дуэт Яны и Анастасии Шевченко. К хедлайнерам Недели Моды в Москве также присоединится балерина Анастасия Волочкова. Вместе они представят новую круизную коллекцию «Весна – Лето 2017» от бренда YanaStasia. За музыкальную составляющую вечера будут отвечать скрипач Алекс Грег, поп-дива Malika, барабанщик и перкуссионист Yuri, саксофонист YuSax, коллектив Dance Duett Arthouse ирезидент Dream Beach Club диджейБрэдли Харт. Приглашенный гость мероприятия – звезда оперной сцены и солист московского театра «Геликон опера» Дмитрий Янковский со своим проектом Neoclassic. Совместно они представят концертную программу под названием «Из России с любовью», которая – в традициях Culture rEvolution – будет представлять собой синтез классической музыки, современных музыкальных направлений и академического вокала в стиле Classical Crossover от Дмитрия Янковского. Концерт в Dream Beach Club начнется в 18:30, стоимость входного билета – 2200 бат. От классики до неоклассики Следующий концерт пройдет в Centara Grand Beach Resort Phuket в субботу, 4 марта.В рамках шоу «От классики до неоклассики» Дмитрий Янковский вместе с солистами симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга представят микс из различных направлений в музыке: отВивальди и Рахманинова до Beatles и System of a Down. На концерте также выступят специальные гости: Алексей и Александра Григорьевы и классический камерный дуэт Incanto, уже известный на Пхукете. Программа будет состоять из двух частей. Первая – произведения Чайковского и Брамса в исполнении специальных гостей; несколько популярных оперных арий в исполнении Янковского и Александры Григорьевой; классические композиции от симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Вторая часть концерта – авторские переложения мировых хитов в стиле Crossover от проекта Neoclassic. Организаторы обещают, что рок, джаз и поп-композиции известных во всем мире музыкантов будут представлены гостям в абсолютно новом ключе. «Это уникальное событие для Таиланда, которое позволит прикоснуться к культурной жизни Санкт-Петербурга», – обещают создатели Culture rEvolution. Стоимость билетов – 1200, 1700 и 2200 бат (включая напитки и канапе). Начало концерта – в 18:30 Кругосветное путешествие Заключительный концерт второго раунда Culture rEvolution состоится 8 марта в Mai Khao Dream Villa Resort and Spa, где «Культурная революция» и началась в конце прошлого года. Гостей ждет эксклюзивная шоу-программу вместе с изысканной кухней из шести регионов мира от итальянского шеф повара Elio Lombardo. В начале вечера дамы и их кавалеры насладятся модным показом от бренда YanaStasia, который представит круизную коллекцию «Весна – Лето 2017». Затем начнется праздничный ужин с музыкальным сопровождением. Участие в концерте примут Дмитрий Янковский и Neoclassic, солисты симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной академической Капеллы, скрипач Алекс Грег, Malika, Yu Sax, Yuri и резидент клуба Firefly Bar при отеле Natai Beach Resort and Spa диджей Umut. Стоимость билета с ужином – 4500 бат, стоимость входного билета на концерт – 1800 бат. Начало – в 18:30.