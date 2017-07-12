Встреча Ротари-клуба Патонга
Дата/Время начала:
14 Июля 2017 12:00:00
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14 Июля 2017 13:30:00
Rotary Club of Patong Beach приглашает гостей и потенциальных членов клуба на регулярную встречу. Стоимость участия для лиц, не являющихся членами клуба – 500 бат, включая ланч. Встреча пройдет в отеле Days Inn в Патонге, начало в 12:00. В проли приглашенного спикера на встрече выступит Рене Блаттманн, бывший судья Международного уголовного суда. Дополнительную информацию можно найти на visit www.rotarypatong.org.