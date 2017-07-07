Встреча Ротари-клуба Патонга Дата/Время начала: 14 Июля 2017 12:00:00 - 14 Июля 2017 13:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Rotary Club of Patong Beach сердечно приглашает гостей и потенциальных членов клуба на регулярную встречу. Стоимость участия для лиц, не являющихся членами клуба – 500 бат, включая ланч. Встреча пройдет в отеле Days Inn в Патонге, начало в 12:00. В роли приглашенного спикера на встрече выступит Рене Блаттманн, бывший судья Международного уголовного суда. Дополнительную информацию можно найти на www.rotarypatong.org. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Джаред Спиндел Адрес : Days Inn Patong телефон : 095 713 1392 Веб-сайт : www.rotarypatong.org Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт