Всемирный день туризма не будет в Таиланде выходным

Официальный представитель правительства Таиланда Сансерн Кэукамнерд заявил, что вопрос о двух дополнительных выходных днях в сентябре не выносился на обсуждение кабинетом министров.

2 Сентября 2016 11:19:41

В ТАТ хотели добавить в сетябре два новых выходных, чтобы подстегнуть внутренний туризм. Фото: ТАТ

Ранее Туристическое управление Таиланда (ТАТ) выступило с предложением объявить выходными 26-27 сентября в честь Всемирного дня туризма. Таким образом нерабочими бы стали четыре дня подряд: с 24 по 27 включительно, пишет TTR Weekly.

В ведомстве отметили, что долгие выходные подстегнули бы внутренний туризм в стране, дав жителям Таиланда возможность посетить курорты, отправиться к достопримечательностям или просто провести несколько дней вне дома. Заодно это добавило бы уверенности туристическому бизнесу после серии терактов 11-12 августа.

Впрочем, в правительстве идею ТАТ встретили скептически, о чем журналистам и сообщил генерал-майор Сансерн Кэукамнерд.

«Как ранее замечал премьер-министр Прают Чан-О-Ча, дополнительные выходные дни должны иметь под собой соответствующий повод, а не только стимулировать туризм. Надо принимать во внимание и другие аспекты, такие как экономическая, историческая и культурная значимость этих событий», - заявил Сансерн Кэукамнерд.