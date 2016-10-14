Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Все телеканалы в Таиланде перешли на черно-белое вещание

Все телевизионные каналы в Таиланде, включая международные спутниковые сети, перешли на черно-белую трансляцию и изменили сетку вещания.

Новости Пхукета

14 Октября 2016 12:04:03

Все CМИ Таиланда перешли на особый формат вещания в связи с трауром. Фото: Scott Beale
Все CМИ Таиланда перешли на особый формат вещания в связи с трауром. Фото: Scott Beale

В течение всего месяца телеканалы будут транслировать лишь материалы, предоставленные правительством страны. Все развлекательные программы сняты с эфира. Об этом заявил официальный представитель исполнительной власти генерал-лейтенант Сансерн Кэукамнерд.

Радиостанции Таиланда также в течение месяца будут транслировать лишь передачи, предоставленные Национальной службой теле- и радиовещания (National Broadcasting Services of Thailand).

Новостные сайты в интернете продолжат работать в обычном режиме, освещая все важные события, но сменив оформление на черно-белое (к Facebook и другим международным сервисам это не относится). Доступ пользователей к интернету не ограничивается.

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены, все развлекательные мероприятия отменены.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.