Все телеканалы в Таиланде перешли на черно-белое вещание

Все телевизионные каналы в Таиланде, включая международные спутниковые сети, перешли на черно-белую трансляцию и изменили сетку вещания.

14 Октября 2016 12:04:03

Все CМИ Таиланда перешли на особый формат вещания в связи с трауром. Фото: Scott Beale

В течение всего месяца телеканалы будут транслировать лишь материалы, предоставленные правительством страны. Все развлекательные программы сняты с эфира. Об этом заявил официальный представитель исполнительной власти генерал-лейтенант Сансерн Кэукамнерд.

Радиостанции Таиланда также в течение месяца будут транслировать лишь передачи, предоставленные Национальной службой теле- и радиовещания (National Broadcasting Services of Thailand).

Новостные сайты в интернете продолжат работать в обычном режиме, освещая все важные события, но сменив оформление на черно-белое (к Facebook и другим международным сервисам это не относится). Доступ пользователей к интернету не ограничивается.

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур. С сегодняшнего утра и на 30 дней флаги в Королевстве приспущены, все развлекательные мероприятия отменены.