Врачи Пхукета позитивно встретили первую вакцину против денге

В настоящий момент на Пхукете прививку можно сделать только в частных больницах сети DMS, но государственные клиники тоже надеются ее получить.

20 Января 2017 11:13:30

Первая и единственная вакцина против лихорадки денге была разработана компанией Sanofi Pasteur, которая потратила на этот проект 1,6 млрд долларов и 20 лет работы. В декабре прошлого года прививки от денге начали делать и в Таиланде: первой вакцину Dengvaxia получила больница Samitivej Sukhumvit Hospital в Бангкоке, а c середины января привиться против лихорадки стало возможно и в Phuket International Hospital (который входит в группу DMS). Курс состоит из трех прививок с шестимесячными интервалами и стоит 9900 бат.

Глава пхукетского офиса Минздрава доктор Джирапан Тэпан приветствовал появление вакцины, пусть она пока доступна лишь за деньги в частных больницах.

«Вопрос о том, будет ли вакцина доступна в государственных больницах, сейчас рассматривается Министерством здравоохранения. Я не в курсе, на каком этапе находится этот процесс», – заявил доктор Тэпан.

Лихорадка денге действительно представляет проблему на Пхукете. Во вторник, 17 января, на острове прошла конференция по вопросам распространения вирусов денге, зика и чикунгунья. В ходе мероприятия было объявлено, что с начало года на острове было зафиксировано уже 8 подтвержденных случаев денге, причем спасти одного из заболевших не удалось. Жертвой вируса стал 10-летний ребенок. В прошлом году больницы Пхукета столкнулись с 486 подтвержденными случаями денге. Такие цифры привел доктор Вирасак Лаутонгкум из Vachira Hospital, крупнейшей государственной больницы в провинции.

«Вакцина – это хороший способ снизить риск заражения», – заявил он в беседе с «Новостями Пхукета», одновременно отметив, что хотел бы, чтобы прививка была более эффективна.

«Эта вакцина не защищает от всех видов денге. Хорошая прививка должна давать защиту от инфекции на уровне 90%, но имеющаяся на данный момент дает лишь 65%», – сказал доктор Лаутонгкум. Тем не менее, по его словам, больница Vachira Hospital хотела бы иметь возможность делать прививки от денге, пусть даже и на коммерческой основе.

Напомним, ранее сообщалось, что при испытаниях вакцина позволила предотвратить развитие заболевания у 60-65% испытуемых (в сравнении с пациентами, получавшей плацебо). Однако по ряду других параметров ее эффективность намного выше. От развития тяжелой формы денге факцина защищает на 93%, необходимость госпитализации снижается на 80%. Такие цифры, в частности, приводила доктор Умар Банпамай Samitivej Sukhumvit Hospital.

Подробнее о денге и вакцине Dengvaxia можно узнать здесь.