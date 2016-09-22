ВПП аэропорта Пхукета закрыли на три часа после неудачной посадки А350

Самолет Airbus A350 авиакомпании THAI Airways соскользнул с полосы во время посадки в аэропорту Пхукета.

22 Сентября 2016 10:06:46

Лайнер THAI Airways c 138 пассажирами и 14 членами экипажа неудачно приземлился в пхукетском аэропорту около 19:30 среды, 21 сентября. Левое шасси самолета соскользнуло со взлетно-посадочной полосы, в результате чего повреждения получила покрышка колеса самолета, также были разбиты три фонаря на ВПП.

В ходе инцидента никто не пострадал, но взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть на три часа для проверки безопасности и ликвидации последствий аварии.

«Происшествие было незначительным. После посадки наши сотрудники проверили самолет и временно закрыли полосу пока не убедились, что она безопасна», – заявила директор аэропорта Монруди Геттупхан.

«Мы обнаружили застрявший в покрышке осколок стекла. Повреждены были четыре трека покрышки и три лампы на взлетно-посадочной полосе. За время, пока ВПП была закрыта, сотрудники аэропорта все убрали. Полоса была открыта снова в 22:20», – добавила она.

В настоящий момент все рейсы совершаются в нормальном режиме.