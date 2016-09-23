Воспитанники BISP провели две недели в дикой природе Индонезии

Участница экспедиции Анджали Сиангбо рассказала, чем занималась их группа в Индонезии.

29 Сентября 2016 10:04:02

Для биологов не является секретом, что Индонезия – уникальная страна. Здесь на площади, составляющей не более 1,3% мировой суши, встречается около 17% биологических видов всей планеты. И именно сюда на двухнедельную экскурсию отправилась группа учеников British International School Phuket во главе с преподавателем Джо Ньютон. В рамках экологического проекта Operation Wallacea они провели одну неделю в джунглях, а вторую – на море. По просьбе «Новостей Пхукета» участница экспедиции Анджали Сиангбо рассказала, чем занималась группа в Индонезии.

Пожалуй, никогда мне не доводилось летать на таком крохотном самолете как тот, что доставил нас в аэропорт Бау-Бау на индонезийском острове Бутон. Воздушные ворота острова были под стать самолету, и вся служба безопасности там состояла из одного-единственного сотрудника, который выгрузил наши рюкзаки, проверил бирки на них, и отвез на тележке к зданию терминала. Мы же тем временем наслаждались первым знакомством с Бутоном, который оказался островом красивым и жарким.

Спустя два часа мы прибыли в первый пункт назначения – небольшую деревню, где нам предстояло переночевать в местных деревенских домах и попробовать блюда традиционной индонезийской кухни.

Затем же началась основная программа экспедиции, первым этапом которой стало знакомство с тропическими лесами. С уверенностью скажу, что именно эта часть понравилась мне больше всего. Мы забрались на дерево примерно 50-метровой высоты, откуда открылся вид на зеленый океан дождевых лесов, экосистемы, являющейся домом для 40% всей жизни на планете.

Далее нам предстояло добраться до нашего лагеря в местечке Бала. Маршрут оказался крайне непростым, но крепкий сон в индонезийских домах предыдущей ночью обеспечил нам достаточно сил, чтобы одолеть дорогу.

В Бале нас ждал курс выживания в дикой природе, включая постройку укрытия от дождя, изготовление ловушек на животных, разведение огня и приготовления на нем еды, к примеру, яиц в пальмовых лицах. Плюс мы изучали животных в естественной среде обитания: рептилий, летучих мышей, бабочек, млекопитающих.

Каждый день представлял собой схватку с природой, вплоть до того, что у нас появился даже новый вид спорта – «грязевые лыжи». Иногда дожди лили так сильно, что все тропы в джунглях полностью размывало, и спустить со склона можно было только скользя вниз по грязи. Завершался же каждый день увлекательной лекцией о том, чем нам предстояло заняться на следующий. Ночевки тоже были непривычными. Кроватей в лагере не было, вместо них каждому выделили гамак в палатке.

Проведя неделю в Бале, мы отправились на следующую часть программы, которая проходила в Бау-Бау. После предыдущего лагеря эта база показалась нам раем. Здесь были и нормально функционирующие туалеты, и душ, и кондиционеры. Хотя все мы потом согласились, что у Балы было больше индивидуальности и уникальности, чем у любого обычного отеля.

В Бау-Бау мы присоединились к группе начинающих морских биологов и исследователей. Это был умопомрачительный опыт, особенно для тех из нас, кто раньше никогда не занимался дайвингом. Остальные же получили шанс дополнительно улучшить свои навыки работы под водой.

Сложно вспомнить все события недели, тем более, что пролетели семь дней в одно мгновение. Однако последняя ночь была совершенно незабываемой: мы развели огромный костер и провели вечер за нескончаемой музыкой, играми и болтовней. Дни в Бау-Бау связали нас и расставаться было просто невыносимо, тем более что многим едва ли доведется встретиться еще раз. Уезжать и возвращаться в реальный мир решительно не хотелось, и по нашим мрачным лицам на следующий день это было прекрасно заметно. Впрочем, всему рано или поздно приходит конец, и наша двухнедельная поездка завершилась так же, как и началась – на борту турбовинтового самолета, который унес нас в закат, оставив индонезийский рай за хвостом.

Кроме описанной выше двухнедельной программы, проект Operation Wallacea организует и другие образовательные поездки. Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте www.opwall.com. Больше информации о British International School Phuket можно найти на www.bisphuket.ac.th.