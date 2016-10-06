Воспитанник BISP едет на теннисный турнир в столице Воспитанники BISP RPT Tennis Academy показали себя на LTAT #7 Tournament в Накхон-Сри-Тхаммарате. 7 Октября 2016 12:06:13 Джеймс (на фото) стал лучшим среди юношей в возрасте до 16 лет и завоевал путевку на 2016 LTAT Master Tournament в бангкоке. Анзак и Чатху стали лучшими в категориях до 10 и 12 лет соответственно. Среди девушек Ошинин и Туркуа завоевали по бронзе в возрастных группах группе до 14 лет и до 15 лет. Подробнее на www.bisphuket.ac.th/tennis.