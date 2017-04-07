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Воспитанница BISP едет на конкурс ораторов в Лондоне

Учащаяся British international School Phuket будет представлять Таиланд в финале ежегодного конкурса ораторов, проводимого организацией English Speaking Union.

Новости Пхукета

8 Апреля 2017 12:05:57

Ребекка Энн Прин выступает с речью. Фото: BISP
Ребекка Энн Прин выступает с речью. Фото: BISP

В упорной борьбе 16-летняя Ребекка Энн Прин одержала победу на тайском этапе конкурса и теперь готовится к поездке в Лондон в мае этого года. В британской столице ей будут противостоять ораторы в возрасте 16-20 лет из 50 стран мира.

После бангкокского финала Ребекка призналась, что конкурс стал ее дебютом в ораторском искусстве: до этого она ничем подобным не занималась и никогда не задумывалась о публичных выступлениях.

«Когда я только узнала об этом конкурсе, у меня были сомнения, участвовать или нет, поскольку я до этого не имела опыта публичных выступлений, и даже мысль об этом заставляла меня нервничать. Но с помощью своего «тренера» госпожи Берли и после подготовительных занятий я смогла не просто преодолеть страх, но и обнаружить, что мне нравится выступать на публике», – рассказала Ребекка.

В ходе бангкокского финальна Ребекка произнесла пятиминутную речь на тему «Определять – значит ограничивать» и вышла в тройку лучших ораторов, один из которых и должен был получить право выступить в Лондоне. В итоговом раунде Ребекка произнесла речь-экспромт на тему «Свобода слова – обоюдоострый меч» и ее выступление жюри признало самым сильным. В ходе трехминутной речи, на подготовку к которой у девушки было лишь 15 минут, она рассказала о позитивных и негативных сторонах появления в нашей жизни социальных сетей.

«Судей очень впечатлила взрослость Ребекки, проницательная интерпретация заданных тем и четкость, с которой она излагала свои мысли», – отметила тренер Ребекки и преподаватель английского в BISP Лейса Берли.

«Участие в конкурсе было открыто для молодых людей в возрасте 16-20 лет. И 16-летняя Ребекка была в числе самых юных участников, а среди ее соперников присутствовали студенты топовых университетов Таиланда», – добавила Берли.

«Успех Ребекки – это доказательство того, что школьникам не надо бояться пробовать что-то новое. Я призываю учащихся всех школ ловить шансы, которые им выпадают и использовать их с позитивным настроем и готовностью к упорному труду», – заключила педагог.

Сама же Ребекка с нетерпением ждет возможности посетить британскую столицу. Девушка уже настроилась и на конкурс, и на обширную культурную программу. В частности, она посетит театр «Глобус» Вильяма Шекспира. Пройдет финальный раунд международного конкурса ораторов 12 мая. 

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