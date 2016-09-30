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Вопрос о «следящих сим-картах» для иностранцев вынесут на обсуждение

Первые общественные слушания по вопросу состоятся в октябре, среди прочих участие в них примут представители посольств зарубежных государств.

Новости Пхукета

30 Сентября 2016 10:08:14

NBTC обещает отказаться от идеи специальных сим-карт для туристов, если общество выступит против. Фото: Bangkok Post / Tanaphon Ongarttragoon
NBTC обещает отказаться от идеи специальных сим-карт для туристов, если общество выступит против. Фото: Bangkok Post / Tanaphon Ongarttragoon

Национальный телекоммуникационный регулятор (NBTC) объявил о том, что уже в следующем месяце должны состояться первые общественные слушания по вопросу «следящих сим-картах» для иностранцев. Ранее в этом году ведомство заявило о намерении обязать иностранцев использовать специальные сим-карты с постоянно работающей системой отслеживания местоположения (подробнее читайте здесь). Инициатива вызвала широкий общественный резонанс и волну критики.

«Если на первых слушаниях проект будет встречен в штыки и активно раскритикован либо если он приведет к вторжению в личную жизнь путешественников, то мы от него полностью откажемся», – пообещал в беседе с журналистами Bangkok Post генеральный секретарь NBTC Такорн Тантаситх (оригинал читайте здесь).

По словам чиновника, среди прочих на первых слушаниях будут присутствовать представители посольств Китая, США, Великобритании и некоторых европейских стран. Кроме того, регулятор намерен учесть отзывы, оставленные в интернете, включая обсуждение на сайте NBTC и на pantip.com.

Напомним, к вводу специальных сим-карты для туристов NBTC подтолкнул пример Малайзии, где подобное правило уже существует. Ведомство намерено обязать операторов связи продавать туристам лишь специальные сим-карты с встроенной функцией постоянного отслеживания местоположения (если те, конечно, хотят пользоваться местной сим-картой, а не своей собственной в режиме роуминга). По задумке NBTC инициатива должна быть реализована с 2017 года.

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