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Военные закрыли игорный притон на Пхукете

В ходе облавы было задержано не менее 60 человек, изъято 56 автомобилей и мотоциклов, несколько единиц оружия, почти 2 млн бат наличными.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Мая 2017 12:14:06

Военные при поддержке полиции Пхукета провели операцию по борьбе с подпольным игорным бизнесом во второй половине дня 27 мая. Около 16:00 группа из 30 вооруженных силовиков прибыла на Soi Tha Jeen в Рассаде, где в одном из частных домов находился игорный притон.

В ходе операции военные и полиция задержали 60 игроков в тайскую азартную игру Turtle, Crab, Fish. Были изъяты 1,955 млн бат наличными, 22 автомобиля и 34 мотоцикла, дробовик и четыре единицы короткоствольного оружия с патронами, а также игровые фишки и карты. Все задержанные были доставлены в центральный полицейский участок Пхукет-Тауна.

Как пояснил на последовавшей за операцией пресс-конференции шеф полиции Пхукет-Тауна Камон Осири, сейчас следователи проверяют информацию о том, что дом, в котором находился притон, мог быть арендован местными политиком Джираютом Сонгйодом. Чуть более года назад у Джираюта его членов семьи уже проходили обыски, на что Сонгйоды официально жаловались. В распоряжении СМИ нет информации о том, чем закончились те инциденты.

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