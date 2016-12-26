Военные потребовали убрать песчаные лежаки с пляжа в Патонге

Заместитель главы третьего регионального командования ВМФ Таиланда контр-адмирал Писай Сукван потребовал убрать с пляжа в Патонге импровизированные лежаки, сооруженные из песка прокатчиками зонтов.

26 Декабря 2016 17:25:08

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«В этом сезоне все больше прокатчиков и туристов сооружают такие лежаки из песка. Я опасаюсь, что проблема может начать разрастаться, и примеру [Патонга] последуют другие предприниматели», – заявил контр-адмирал, подчеркнув, что речь идет о попытке обойти действующий правила организации пляжей на Пхукете.

При этом губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан был менее категоричен в высказываниях.

«Сооружение лежаков из песка не наносит вреда экологии, но в конце каждого дня их нужно «расчищать». Действия предпринимателей – это ответ на запрос со стороны клиентов. Мы выслушаем все жалобы и заявления пляжных предпринимателей, но этот вопрос требует более подробного обсуждения», – заявил губернатор, пообещав, что встреча с предпринимателями состоится в середине января.

Напомним, ранее мэр Патонга говорила, что не видит ничего незаконного в сооружении импровизированных лежаков из песка. Подробнее читайте здесь.