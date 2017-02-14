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Военные обратили внимание на отсутствие парковочных мест у пляжей

Заместитель командующего Королевской армии Таиланда по южному Таиланду нанес визит в Патонг и обратил внимание на проблему отсутствия парковочных мест.

Новости Пхукета

14 Февраля 2017 09:59:39

Генерал-майор Порнсак Пунсават из 4-го регионального командования армии Таиланда проинспектировал Патонг в четверг, 9 февраля. В сопровождении мэра Патонга он прошелся по пляжной дороге и обратил внимание на отсутствие парковочных мест, поскольку все свободное пространство занято таксистами и владельцами авто- и мотопрокатов.

«Операторы прокатов и водители такси должны парковаться где-то еще. Значительное число туристов приезжает в Патонг, особенно, в высокий сезон. Нам следует принимать во внимание их нужды», – заявил генерал Пунсават.

«Парковочные пространства – для общественности, не для частного бизнеса», – добавил он.

Генерал Пунсават выступил с предложением организовать отдельные парковочные пространства для таксистов и операторов авто- и мотопрокатов. При этом, по мысли генерала, парковка транспорта в этих зонах должна быть платной.

«Уже сейчас у нас есть выделенные зоны под общественную парковку, обозначенные желтыми и соответствующими знаками. Если кто-то нарушает правила, то их необходимо останавливать. Это ответственность администрации провинции – принимать меры против нарушителей», – добавил генерал Пунсават.

– Беньяда Сунгъяй

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