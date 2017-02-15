Военные напомнили таксистам об униформе и правилах работы

Командир 25-го пехотного полка Санти Сакунтанак провел инспекцию в международном аэропорту Пхукета.

15 Февраля 2017 13:50:41

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Во время инспекции генерала Сакунтанака сопровождали представители 41-го регионального командования армии Таиланда, офицеры из штаба 3-го регионального командования ВМФ, офицеры полиции и представители пхукетского офиса Департамента наземного транспорта. Особое внимание в ходе проверки было уделено водителям такси.

«Международный аэропорт Пхукета – это те двери, через которые на остров попадают туристы со всего мира. Официальным лицам необходимо следить за работой общественного транспорта и безопасностью, чтобы они соответствовали стандартам», – заявил в ходе визита в аэропорт генерал Сакунтанак.

Он подчеркнул, что все водители такси и минивэнов должны иметь документы на осуществление таких перевозок, а также соблюдать установленные правила работы.

«Водители общественного транспорта в международном аэропорту Пхукета должны следовать правилам, которые установил аэропорт», – заявил он, добавив, что заказ такси пассажирами должен осуществляться через соответствующую службу аэропорта, а не стихийно.

«Водители не должны сами брать пассажиров», – заявил он.

«Что касается одежды водителей, то им положено носить однотонные рубашки и брюки, никаких полосок. Обувь должна быть закрытая», – отметил генерал.