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Военные изъяли крупную партию кратома у 74-летней жительницы Пхукета

В понедельник, 21 ноября, военные при поддержке волонтеров территориальной самообороны провели антинаркотический рейд в Рассаде.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Ноября 2016 17:17:13

В ходе двух проверок было изъято 58,5 кг листьев кратома.
В ходе двух проверок было изъято 58,5 кг листьев кратома.

Решение провести операцию в Рассаде было принято силовиками после того, как некий источник передал им информацию о том, что жильцы двух домов на улице Saphan Ruam Soi 6 могут заниматься торговлей наркотиками.

«Когда мы прибыли к первому из указанных домов, то увидели выходящую оттуда женщину, которая быстро скрылась. Внутри же мы застали 74-летнюю Джай, у которой при себе было множество мешков с кратомом, спрятанных в ванной комнате и спальне. Часть листьев явно была подготовлена для распространения, поскольку наркотик был расфасован по пакетам вместе с сиропом от кашля», – заявил майор Сатхит Найкун, возглавляющий отдел операций по обеспечению мира и порядка при 41-первом региональном командовании вооруженных сил.

«Госпожа Джай заявила нам, что она из провинции Кхон-Кэн и не имеет источников дохода. По ее словам, владелец дома, где она была задержана, является ее знакомым и она присматривает за помещением, пока хозяина нет. Также она призналась, что иногда помогает владельцу в продаже кратома, который реализуется по 200 бат за комплект (две связки листьев и одно бутылка сиропа от кашля», – добавил майор Найкун.

Обыск во втором из указанных домов также принес результаты. Там, по словам офицера, тоже был обнаружен кратом, однако задержать кого-либо военные не смогли. Всего в ходе двух проверок было изъято 58,5 кг листьев кратома и 45 бутылок сиропа от кашля, из которых тайская молодежь готовит популярный наркотический коктейль под названием 4х100.

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