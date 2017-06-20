Военнослужащий с Пхукета погиб при взрыве в Паттани

В результате нападение на военных в Паттани около полудня 19 июня погибли шесть человек и четыре получили ранения. Одним из погибших оказался уроженец Пхукета Киттхипхонг Борна.

20 Июня 2017 09:41:15

Рядовой Киттхипхонг Борна и еще пятеро военнослужащих погибли в ходе патрулирования территории в районе Тхунг-Янг-Дэнг провинции Паттани. Под пикапом, в котором находились в общей сложности десять военнослужащих, взорвался фугас. Четверо солдат, которым удалось выжить, получили ранения.

В результате взрыва пикап разорвало на две части, а осколки разметало в радиусе 50 метров. На месте взрыва осталась воронка диаметром четыре метра и глубиной с человеческий рост (см. здесь).

23-летний рядовому Киттхипхонгу Борне до демобилизации оставалось около четырех месяцев, дома в Май-Кхао его дожидались жена Суканья и 16-месячный сын Мимбут. Сейчас семья погибшего военнослужащего готовится к похоронам, которые, согласно мусульманским традициям, должны пройти сегодня.

«Вместе мы не служили, но я очень опечален произошедшим и выражаю мои глубочайшие соболезнования семьей погибшего», – заявил полковник Санти Сакунтанарк, командир 25-го пехотного полка и старший офицер Королевской армии Таиланда на Пхукете.

Свои соболезнования семье рядового Борны передал и глава 4-го регионального командования генерал-лейтенант Пияват Накванит.

«Он пожертвовал жизнью ради защиты людей», – подчеркнул он в совместном заявлении с командующим Королевской армией Таиланда Чалермчаем Ситтисартом.

Отец погибшего военнослужащего – 53-летний таксист Прасонг Борна – заявил, что он глубоко опечален потерей младшего сына, но при этом гордится им.

«Я очень горд сыном, который как солдат пошел отдать свой долг родине», – заявил со слезами на глазах Прасонг Борна.

«Вся семья скорбит. После его гибели без отца и мужа остались его 16-месячный сын, маленький Нимбус, и его супруга, Суканья Патхан, на которой он женился три года назад. Также скорбят его старшая сестра и старший брат», – добавил отец погибшего военнослужащего.

– Премкамон Кетсара