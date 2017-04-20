Водохранилище в Чалонге сдадут в июле этого года

Официальные лица заверяют, что больше задержек не будет и с июля водохранилище Клонг-Ката начнет заполняться водой.

22 Апреля 2017 12:14:59

Фото: Pichet Pakkasat

Водохранилище Клонг-Ката на Soi Chao Fa 69 в Чалонге, строительство которого началось еще в 2010 году, готово на 87%, и в июле этого года там начнется формирование запасов пресной воды для нужд Чалонга, Ката, Карона и Раваи. Об этом «Новостям Пхукета» в официальном письме сообщил Пичет Паккасат, возглавляющий строительное управление Департамента Королевских ирригационных проектов.

«На то, чтобы заполнить водохранилище и начать поставлять из него воду потребуется не больше года», – заявил Пичет Паккасат. По его словам, Клонг-Ката будет снабжать водой «около 100 тыс. жителей Пхукета».

О том, что южной части острова нужно свое собственно водохранилище на Пхукете заговорили еще в 2003 году, однако работы начались только семь лет спустя. Получившийся резервуар, как рассказал господин Паккасат, будет иметь максимальный объем запасов до 4,3 млн кубометров воды. Для сравнения, запасы в главном водохранилище провинции Банг-Вад – 7,3 млн кубометров. Очистка воды будет осуществляться на отдельной станции, расположенной у самого водохранилища. На случай слишком обильных дождей предусмотрена система водоотвода.

«В сравнении с другими водохранилищами, Клонг-Ката будет поставлять меньше воды. Ожидаемый объем – 14-15 тыс. кубометров в день, так что это будет самый маленький из резервуаров», – рассказал «Новостям Пхукета» глава Управления водоснабжения провинции (PWA) Писак Чойалут.

«Мы закончили работы над водоочистными сооружениями и сейчас ждем, когда Департамент Королевских ирригационных проектов закончит подключение труб. Когда это произойдет, многолетняя проблема перебоев с водоснабжением в этих районах [Ката, Карон, Чалонг и Раваи] будет решена», – заявил новостям Пхукета глава офиса PWA на Пхукете Писак Чойалут.

Официальные лица поясняют, что создание водохранилища затянулось из-за целого ряда проблем. Сперва выяснилось, что изначальный проект оказался работоспособным лишь на бумаге, и проектировку пришлось проводить заново. Затем возникли проблемы с отсутствием необходимого оборудования. Наконец, базовый бюджет проекта оказался недостаточным, и финансовую сторону проекта пришлось просчитывать и утверждать заново. На этом фоне срок сдачи водохранилища постоянно откладывался, последний дедлайн был назначен на 20 апреля этого года. Впрочем, в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» на этой неделе и Департамент королевских ирригационных проектов и PWA заявили, что больше переносов не будет – к июлю водохранилище сдадут.