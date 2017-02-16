Водителю грузовика, лоб в лоб столкнувшегося с такси, предъявят обвинения

Полиция Краби подтвердила, что 26-летнему Бунлиту Сэнгсэну будут предъявлены обвинения по следам вчерашней аварии в провинции Краби.

16 Февраля 2017 17:56:43

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, около 12:45 среды, 15 января, грузовик потерял управление на шоссе Phetkasem Rd., перевернулся на бок, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с такси, в салоне которого находились пять человек: водитель и четыре туриста из Франции.

В результате аварии погибли 40-летний таксист Тханат Бангкван, а также 55-летняя Беатрис Бриджит Бюро и ее 18-летняя дочь Виктория. Супруг госпожи Беатрис – 52-летний Алан Николь Бюро – получил легкие травмы. Однако находившийся в том же такси 18-летний Жульен Реми Виалле был доставлен в больницу в критическом состоянии, и сейчас врачи борются за его жизнь.

Водитель грузовика Бунлит Сэнгсэн также был госпитализирован, и полиция пока не имела возможности взять у него показания.

«Я не знаю подробностей о его состоянии, нам придется подождать вестей из больницы. Но ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой травмы и гибель людей, а также ущерб частной собственности», – заявил подполковник Пироат Чаначай. По его словам, грузовик опрокинулся при прохождении изгиба дороги.

«Я прошу прощения, но у меня нет более подробной информации по этому делу», – добавил подполковник.