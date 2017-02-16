The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Водителю грузовика, лоб в лоб столкнувшегося с такси, предъявят обвинения

Полиция Краби подтвердила, что 26-летнему Бунлиту Сэнгсэну будут предъявлены обвинения по следам вчерашней аварии в провинции Краби.

Новости Пхукета

16 Февраля 2017 17:56:43

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, около 12:45 среды, 15 января, грузовик потерял управление на шоссе Phetkasem Rd., перевернулся на бок, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с такси, в салоне которого находились пять человек: водитель и четыре туриста из Франции.

В результате аварии погибли 40-летний таксист Тханат Бангкван, а также 55-летняя Беатрис Бриджит Бюро и ее 18-летняя дочь Виктория. Супруг госпожи Беатрис – 52-летний Алан Николь Бюро – получил легкие травмы. Однако находившийся в том же такси 18-летний Жульен Реми Виалле был доставлен в больницу в критическом состоянии, и сейчас врачи борются за его жизнь.

Водитель грузовика Бунлит Сэнгсэн также был госпитализирован, и полиция пока не имела возможности взять у него показания.

«Я не знаю подробностей о его состоянии, нам придется подождать вестей из больницы. Но ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой травмы и гибель людей, а также ущерб частной собственности», – заявил подполковник Пироат Чаначай. По его словам, грузовик опрокинулся при прохождении изгиба дороги.

«Я прошу прощения, но у меня нет более подробной информации по этому делу», – добавил подполковник.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Водителю грузовика, лоб в лоб столкнувшегося с такси, предъявят обвинения
Водителю грузовика, лоб в лоб столкнувшегося с такси, предъявят обвинения
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
PSS готовится к шестому международному турниру
PSS готовится к шестому международному турниру
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.