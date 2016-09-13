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Водителю автобуса, сбившему мотоциклиста, добавили обвинений

Полиция заявила, что водитель Rascharot Travel не имел права перевозить туристов на автобусе с временными красными номерами.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Сентября 2016 17:58:22

Автобус с группой корейских туристов столкнулся с мотоциклом у школы Hongyok Bumrung School на севере Пхукета. Мотоциклист в результате аварии погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Автобус с группой корейских туристов столкнулся с мотоциклом у школы Hongyok Bumrung School на севере Пхукета. Мотоциклист в результате аварии погиб. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водителю туристического автобуса, сбившему мотоциклиста в Май-Кхао, могут быть предъявлены обвинения сразу по двум статьям. Об этом заявил капитан Тханом Тхонгпан из полицейского участка Та-Чат-Чай.

38-летний Тану Лонгсамуд из провинции Сонгкхла обвиняется в опасном вождении, повлекшем за собой гибель человека, а также в нарушении правил перевозки пассажиров. Автобус компании Rascharot Travel, за рулем которого находился Тану Лонгсамуд, имел временные номерные знаки красного цвета, которые накладывают ограничения на использование транспортного средства.

«Если бы у него было разрешение Департамента наземного транспорта Пхукета, позволяющее использовать этот автобус для коммерческих перевозок туристов, то этого обвинения предъявлено бы не было», – завил капитан Тхонгпан.

Напомним, около 16:00 понедельника, 12 сентября, автобус с группой корейских туристов столкнулся с мотоциклом у школы Hongyok Bumrung School на севере Пхукета. Мотоциклист в результате аварии погиб, среди пассажиров автобуса никто не пострадал, хотя сразу после инцидента в салоне возникла паника (подробнее читайте здесь).

 

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