Водителю автобуса оставили щедрые чаевые фальшивыми банкнотами

Водитель автобуса-сонгтэу из Паттайи подал в полицию заявление о том, что двое туристов щедро расплатились с ним за поездку, но банкноты оказались фальшивыми.

26 Июня 2017 15:00:32

Как рассказал полицейским 63-летний водитель сонгтэу Мани Пучара, жертвой мошенников он стал 25 июля, сообщает Bangkok Post.

По словам шофера, к нему в автобус сели двое туристов из-за рубежа, которым нужно было добраться от Memorial Hospital до Pattaya Soi 7. Прибыв на место назначения, иностранцы посетовали, что не успели разменять деньги. При этом мужчины заявили, что не будут против, если водитель оставит себе сдачу с 20 фунтов стерлингов (около 900 бат), которыми они были готовы расплатиться. Привлеченный щедрыми чаевыми, Мани Пучара на предложение согласился.

«В тот момент я был очень рад, что получил столько чаевых», – заявил полицейским шофер.

Впрочем, радость Мани Пучары моментально испарилась, когда он попытался обменять фунты на баты. В пункте обмена валют шоферу сообщили, что его деньги фальшивые. Расплатившиеся поддельными банкнотами иностранцы к тому моменту уже успели затеряться в окрестностях.

В настоящий момент полиция пытается установить личности туристов. По словам шофера, мужчины выглядели как выходцы с Ближнего востока.