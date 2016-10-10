Водителя минивэна застрелили из дробовика в Кату

Жена погибшего полагает, что поводом для расправы стал роман мужчины с другой женщиной.

10 Октября 2016 09:57:55

В ночь с 7 на 8 октября сотрудники Phuket International Hospital проинформировали полицию о том, что в больницу поступил человек с огнестрельным ранением. Пострадавший был идентифицирован как 41-летний Джумнонг Кэупхрод из Кату. Вместе с мужчиной в больнице находилась его супруга, которая рассказала об инциденте.

По словам жены господина Кэупхрода, нападение на ее супруга произошло в жилом поселке Golden View Village, прямо перед домом, где проживала семья. Выстрел был произведен в спину.

«Нападение произошло в районе 11 вечера. Соседи рассказали, что услышали стрельбу, вышли посмотреть, что случилось, и обнаружили Джумнонга на земле», – рассказал подполковник полиции Саванья Эйдтхронг.

По словам офицера, один из очевидцев заметил нападавшего – высокого мужчину в шлеме, полностью закрывавшим лицо.

«Сейчас мы проверяем камеры видеонаблюдения в этом районе и телефон Джумнонга», – добавил офицер.

«Супруга Джумнонга и его друзья рассказали, что у него было много подружек. Они полагают, что нападение стало результатом конфликта из-за женщины. Это выглядит вероятным мотивом», – рассказал Саванья Эйдтхронг.

Несмотря на все усилия, спасти жизнь Джумнонга Кэупхрода врачам не удалось. Медики Phuket International Hospital сумели извлечь только часть попавшего в мужчину заряда, после чего было принято решение перевезти пострадавшего в Mission Hospital. Там и была констатирована смерть.