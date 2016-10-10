Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Водителя минивэна застрелили из дробовика в Кату

Жена погибшего полагает, что поводом для расправы стал роман мужчины с другой женщиной.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Октября 2016 09:57:55

В ночь с 7 на 8 октября сотрудники Phuket International Hospital проинформировали полицию о том, что в больницу поступил человек с огнестрельным ранением. Пострадавший был идентифицирован как 41-летний Джумнонг Кэупхрод из Кату. Вместе с мужчиной в больнице находилась его супруга, которая рассказала об инциденте.

По словам жены господина Кэупхрода, нападение на ее супруга произошло в жилом поселке Golden View Village, прямо перед домом, где проживала семья. Выстрел был произведен в спину.

«Нападение произошло в районе 11 вечера. Соседи рассказали, что услышали стрельбу, вышли посмотреть, что случилось, и обнаружили Джумнонга на земле», – рассказал подполковник полиции Саванья Эйдтхронг.

По словам офицера, один из очевидцев заметил нападавшего – высокого мужчину в шлеме, полностью закрывавшим лицо.

«Сейчас мы проверяем камеры видеонаблюдения в этом районе и телефон Джумнонга», – добавил офицер.

«Супруга Джумнонга и его друзья рассказали, что у него было много подружек. Они полагают, что нападение стало результатом конфликта из-за женщины. Это выглядит вероятным мотивом», – рассказал Саванья Эйдтхронг.

Несмотря на все усилия, спасти жизнь Джумнонга Кэупхрода врачам не удалось. Медики Phuket International Hospital сумели извлечь только часть попавшего в мужчину заряда, после чего было принято решение перевезти пострадавшего в Mission Hospital. Там и была констатирована смерть.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.