Водителей такси и минивэнов призвали получить коммерческие лицензии

По поручению армии Таиланда пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) обратился к водителям такси и минивэнов с призывом получить лицензии на осуществление коммерческих перевозок.

16 Февраля 2017 13:09:33

Уведомление PLTO, копия которого есть в распоряжении «Новостей Пхукета», датировано 10 февраля, хотя в редакцию документ поступил лишь 15 числа.

В уведомлении говорится, что 4-е региональное командование армии Таиланда и администрация Пхукета «в настоящий момент занимаются решением существующих на Пхукете проблем с безопасностью и соблюдением принятых правил».

В сфере общественного транспорта, согласно тексту уведомления, работа ведется по таким направлениям как униформа водителей, наличие водительских удостоверений нужных категорий, тарифы на перевозки, некорректное отношение к пассажирам.

В выходные 24-26 февраля сотрудники PLTO намерены провести аттестацию водителей, занимающихся коммерческими перевозками, но не имеющих соответствующих лицензий. 24 числа будут аттестованы водители такси (включая кооперативные такси с зелеными номерами). 25-26 февраля аттестацию должны пройти водители другого коммерческого транспорта, в частности, шоферы минивэнов туркомпаний и отелей.

«Мы обращаемся ко всем операторам общественного транспорта, туристических агентств, отелей и другого бизнеса, использующего транспорт для перевозки клиентов. Пожалуйста, в указанные даты направьте на аттестацию и получение лицензий своих водителей, которые пока не имеют нужных документов», – говорится в уведомлении PLTO.

О том, какая ответственность грозит за осуществление коммерческих перевозок без водительских прав соответствующей категории, в уведомлении не говорится.