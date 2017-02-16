The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Водителей такси и минивэнов призвали получить коммерческие лицензии

По поручению армии Таиланда пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) обратился к водителям такси и минивэнов с призывом получить лицензии на осуществление коммерческих перевозок.

Новости Пхукета

16 Февраля 2017 13:09:33

Уведомление PLTO, копия которого есть в распоряжении «Новостей Пхукета», датировано 10 февраля, хотя в редакцию документ поступил лишь 15 числа.

В уведомлении говорится, что 4-е региональное командование армии Таиланда и администрация Пхукета «в настоящий момент занимаются решением существующих на Пхукете проблем с безопасностью и соблюдением принятых правил».

В сфере общественного транспорта, согласно тексту уведомления, работа ведется по таким направлениям как униформа водителей, наличие водительских удостоверений нужных категорий, тарифы на перевозки, некорректное отношение к пассажирам.

В выходные 24-26 февраля сотрудники PLTO намерены провести аттестацию водителей, занимающихся коммерческими перевозками, но не имеющих соответствующих лицензий. 24 числа будут аттестованы водители такси (включая кооперативные такси с зелеными номерами). 25-26 февраля аттестацию должны пройти водители другого коммерческого транспорта, в частности, шоферы минивэнов туркомпаний и отелей.

«Мы обращаемся ко всем операторам общественного транспорта, туристических агентств, отелей и другого бизнеса, использующего транспорт для перевозки клиентов. Пожалуйста, в указанные даты направьте на аттестацию и получение лицензий своих водителей, которые пока не имеют нужных документов», – говорится в уведомлении PLTO.

О том, какая ответственность грозит за осуществление коммерческих перевозок без водительских прав соответствующей категории, в уведомлении не говорится.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Водителю грузовика, лоб в лоб столкнувшегося с такси, предъявят обвинения
Водителю грузовика, лоб в лоб столкнувшегося с такси, предъявят обвинения
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
PSS готовится к шестому международному турниру
PSS готовится к шестому международному турниру
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.