Водителей автобусов пригласили на проверку тормозов

Губернатор Пхукета снова потребовал принять меры для снижения аварийности на холме в Патонге.

11 Августа 2017 12:00:00

В последней аварии на холме в Патонге пострадали больше 20 человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Не прошло и месяца с экстренной встречи, на которой губернатор Норрапхат Плодтхонг потребовал принять меры по повышению безопасности на холме Патонга, как на горной дороге произошла новая авария с участием туристического автобуса.

Вечером 6 августа автобус с группой китайских туристов вылетел на полосу встречного движения, столкнулся с минивэном, протаранил дорожное ограждение и едва не рухнул под откос, остановленный лишь трубой магистрали водоснабжения. Всего в ДТП оказались вовлечены шесть транспортных средств, пострадали более 20 человек (преимущественно туристов), двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Согласно предварительной информации, виновником ДТП был водитель автобуса Прачуап Сирикун. Само транспортное средство было в исправном состоянии и, хотя авария произошла в темное время суток, недостатка освещения на трассе не было», – заявил после инцидента майор Тирасак Бунсэнг из участка в Патонге. При этом находившиеся в автобусе туристы добавили, что транспортное средство двигалось слишком быстро и им было страшно. Данные GPS показали, что 65-летний шофер спускался по крутому склону на скорости в 56 км/ч.

После аварии губернатор Плодтхонг снова акцентировал необходимость мер по предотвращению ДТП, но судя по ответу Департамента наземного транспорта (PLTO), о кардинальных шагах речи не идет. В частности, в эту субботу PLTO организует для желающих операторов проверку тормозных систем автобусов, но продлится акция лишь один день, а участие обязательным не будет.

Также глава PLTO предложил в перспективе закрыть въезд на холм в Патонге для всех автобусов, не прошедших техническое освидетельствование (если на то будет «одобрение правительства»). Кроме того, на дороге через перевал можно было бы выделить «экстренные резервные полосы», куда водитель мог бы свернуть в случае неисправности тормозов.

Глава PLTO не уточнил, как перечисленные меры могут помочь в случаях, когда автобус полностью технически исправен, а единственная причина аварии – действия водителя.

Что касается жителей Пхукета, то они, судя по всему, уже готовы к гораздо более жестким мерам, вплоть до полного закрытия Patong Hill для больших автобусов и использования исключительно минивэнов для транспортировки туристов в Патонг через перевал. Во всяком случае в недавнем онлайн-опросе на сайте The Phuket News такую меру поддержали 10% респондентов.

В том же опросе еще 12% высказались за необходимость изменить саму дорогу (это предлагала мэр Патонга). Еще 7% сочли ключевым моментом обучение водителей и строгое наказание за нарушение ПДД, а 16% заявили, что строгие меры нужно применять к транспортным компаниям, чтобы те сами решали проблемы с уровнем подготовки водителей и техническим состоянием автобусов.

Самым же популярным ответов – 54% респондентов стал вариант «Сделать одновременно все, что перечислено выше. Для решения проблемы нужен долгосрочный и разнонаправленный подход, чтобы исключить любые слабые звенья, которые провалили бы программу».

Лишь 2% читателей The Phuket News посчитали, что власти Пхукета уже сделали достаточно, и теперь дело за самими водителями туристических автобусов, которым пора проявить сознательность.