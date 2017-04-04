Водитель встретил день рождения в больничной палате

Житель Пхукета не справился с управлением автомобилем на дороге, ведущей от Thepkrasattri Rd. к Mission Height и Baan Manik в ночь на 4 апреля.

4 Апреля 2017 14:02:51

Полиция получила сообщение об аварии в 2:45 ночи. Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов и спасатели обнаружили поврежденный пикап Isuzu, который, как они потом выяснили, врезался в бетонное ограждение в зоне проведения дорожных работ.

За рулем машины находился местный житель Меса Тхонгджуб, которому как раз сегодня, 4 апреля, исполнилось 37 лет. Мужчина был доставлен в больницу Thalang Hospital, а оттуда переведен в Vachira Hospital ввиду тяжести травм. По словам полиции, в результате аварии мужчина серьезно повредил правую руку.

«Мы полагаем, что господин Тхонгджуб ехал с высокой скоростью. При этом на дороге сейчас ведутся ремонтные работы и она плохо освещена», – заявил капитан Крайсорн Бунпрасоб из полиции Таланга.

«Тест на алкоголь пока еще не был сделан, но я могу подтвердить, что ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении», – добавил офицер.