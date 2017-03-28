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Водитель, протаранивший две машины на встречке, оштрафован на 500 бат

Полиция закрыло дело об аварии с участием трех автомобилей и мотоцикла у поворота к пхукетской Лагуне.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Марта 2017 11:39:55

Авария на дороге, ведущей от Лагуны в стороне поселка Баан-Дон, произошла во второй половине дня 26 марта. На записи с камеры уличного видеонаблюдения видно, как белый микроавтобус выезжает по полосу встречного движения, где врезается сначала в пикап с крытым кузовом, а затем в легковую машину.

После этого минивэн продолжает движение по дороге, а на месте аварии начинает образовываться пробка. Кроме того, на записи видно, как падает на асфальт мотоциклист, следовавший за пикапом, в который врезался микроавтобус.

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» подполковник полиции тамбона Чернг-Талей Рассада Клыунгвонг (авария произошла в 500 м от участка) подтвердил, что никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

«Только водитель пикапа и мотоциклист получили легкие травмы», – заявил подполковник Клыунгвонг. По его словам, в момент инцидента в микроавтобусе пассажиров не было.

«Все водители были вызваны в полицейский участок для дачи показаний, после чего 25-летнему водителю микроавтобуса Рутсалану Джитлангу были предъявлены обвинения в опасном вождении», – рассказал подполковник.

«Господин Джитланг пояснил, что потерял управление во время обгона», – добавил он.

Проведенный тест показал, что водитель минивэна в момент аварии был трезв, права на управление коммерческим транспортом у него также имелись.

«Господин Джитланг был оштрафован на 500 бат», – заявил подполковник Клыунгвонг.

«Сейчас он может свободно продолжать водить», – добавил он.
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