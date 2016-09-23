Водитель остался невредим после серьезной аварии в Май-Кхао

Автомобиль 26-летнего Патчукорна Раттакарна получил сильные повреждения, но сам водитель отделался синяками.

23 Сентября 2016 16:48:01

Полиция получила сообщение об аварии на дороге у пляжа Сай-Кэу около 10 утра пятницы, 23 сентября. Прибывший на место событий наряд обнаружил хэтчбек Toyota Yaris, который буквально обернулся вокруг фонарного столба.

Машина получила сильные повреждения, но водителю удалось отделаться лишь синяками. Когда 26-летнего Патчукорна Раттакарна извлекли из салона, он потерял сознание прямо на дороге, но этим последствия для него и ограничились.

«Очевидцы рассказывают, что Toyota на высокой двигалась по пляжной дороге в южном направлении. Асфальт был мокрым после дождя, и в повороте водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб», – рассказал капитан полиции Тханом Тхонгпам. Версию водителя полицейским еще только предстоит услышать.