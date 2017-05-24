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Водитель лишился руки в результате дорожной аварии на Пхукете

Автомобиль с местным водителем и двумя туристами попал в аварию на трассе, ведущей к аэропорту Пхукета, утром 24 мая.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Мая 2017 12:23:14

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение о ДТП на трассе 4026 около 7:00 утра. Прибыв на место событий специалисты обнаружили лежащий в овраге у дороги поврежденный внедорожник Toyota Fortuner и троих пострадавших: туристов из Ирака Мохаммеда Али Алаа Хасана и Имрана Шафика, а также местного водителя Тхавина Чайпонрита.

Спасателям пришлось применить специальное оборудование, чтобы извлечь 51-летнего шофера из салона машины, после чего он был экстренно доставлен в больницу. В результате аварии мужчина лишился левой руки. Находившиеся в автомобиле туристы получили легкие травмы.

«Транспортное средство направлялось в международный аэропорт Пхукета. На одном из изгибов дороги водитель не справился с управлением, в результате чего внедорожник врезался в дорожный отбойник, затем столкнулся со столбом и рухнул в придорожный овраг», – рассказал подполковник Тханакарн Аучанаратсами из полицейского участка в Саку.

«На текущем этапе расследования мы полагаем, что водитель не был знаком с дорогой. Кроме того, это место известно как зона повышенной аварийности», – добавил офицер.

Подполковник Аучанаратсам не прокомментировал, имел ли Тхавин Чайпонрит лицензию таксиста. При этом, судя по фотографиям с места событий, на его внедорожнике были номерные знаки частного автомобиля, а не такси. Также пока неизвестно, с какой скоростью двигалась машина и не находился ли водитель под влиянием алкоголя или наркотиков.

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