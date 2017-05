Во Владивостоке пройдет девятое международное яхт-шоу Во Владивостоке с 19 по 21 мая пройдет 9-я международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Новости Пхукета 16 Мая 2017 19:23:36 Мероприятие состоится в рамках третьего Тихоокеанского туристического форумаи обещает собрать более 5 тыс. посетителей. Среди участников Vladivostok Boat Show – лидеры отрасли в России и за рубежом, в том числе компания Northrop and Johnson Asia, один из офисов которой находится на Пхукете. «Мы участвуем в шоу второй раз за последние три года, поскольку Владивосток относится к азиатскому региону и больших лодок, которые ходят в Гонконг, на Филиппины, да и по всей Юго-Восточной Азии, здесь с каждым годом становится все больше. Три года назад это было небольшое, но очень многообещающее яхт-шоу и я уверен, что за пару лет событие подросло, так что ожидания у меня большие», – заявил в преддверии выставки основатель и CEO Northrop and Johnson Asia Барт Кимман. В рамках шоу компания продемонстрирует экспедиционную яхту Bering 65. В программе мероприятия значатся регаты, соревнования на SUP, выступления аквабайкеров и виндсерферови многое другое. Главной звездой программы обещает стать швейцарская 37-футовая яхта Chamade, которая находится в кругосветном плавании и ненадолго причалит к Владивостоку, после чего продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку. Vladivostok Boat Show традиционно открывает яхтенный сезон на российском Дальнем Востоке. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. Узнать подробности об участниках, месте проведения и программе можно на сайте мероприятия sfyc.ru.