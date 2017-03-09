Властям подали жалобу на перекрытый проход к пляжу Лаэм-Сингх

Группа из 50 пляжных торговцев собралась 8 марта перед зданием административной организации тамбона Камала (OrBorJor), чтобы подать официальную жалобу на отсутствие свободного доступа к пляжу Лаэм-Сингх.

9 Марта 2017 17:18:40

Фото: PR Dept

Возглавлявшая собравшихся Намрин Бутта пояснила, что проблема с доступом к Лаэм-Сингху существовала всегда, поскольку попасть на пляж можно только по земле находящейся в частной собственности за 100 бат. Однако, по словам женщины, в последее время все стало еще хуже.

«Но теперь уже государственное ведомство перекрыло проход барьером. Такого еще никогда не было», – возмутилась женщина.

Впрочем, добиться какого-либо результата госпожа Бутта своей жалобой не смогла. Глава OrBorJor Сайан Чайчанавонг лишь развел руками и заявил, что барьеры были установлены в связи с тем, что «соответствующие государственные ведомства сейчас проверяют законность документов на землю, прилегающую к пляжу Лаэм-Сингх».

«Мы ничего не можем сделать пока этот процесс не закончен», – заявил он, не уточнив, когда проверка может быть завершена.

Напомним, участок, о котором идет речь, принадлежит вещательной компании Bangkok Broadcasting & TV Co Ltd (BBTV), которая, в частности, владеет седьмым каналом тайского телевидения.