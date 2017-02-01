Власти Таиланда увидели изменение качества турпотока

Заместитель премьер-министра страны Тханасак Патимапракорн считает, что в 2016 году количество «качественных туристов» в общем турпотоке увеличилось.

3 Февраля 2017 09:25:34

Фото:Phalinn Ooi

Туристический поток в Таиланд в 2016 году рос не только количественно, но и качественно. Соответствующее заявление сделал заместитель премьер-министра страны Тханасак Патимапракорн, посетивший 25 января ежегодную встречу Ассоциации тайских агентств путешествий (Association of Thai Travel Agents) и Ассоциации тайских отелей (Thai Hotels Association), пишет TTR Weekly. Рост качества турпотока господин Патимапракорн связал с принимаемым властями комплексом мер по отходу от бюджетного туризма, в пользу более премиального.

Говоря о работе в этом направлении, заместитель главы правительства отметил начатую в сентябре кампанию по борьбе с низкобюджетным пакетным туризмом из Китая (так называемые, zero-baht tours), плюс несколько других проектов.

«Стране необходимо принять пакет стратегий по переключению турпотока с перегруженных направлений и развитию новых достопримечательностей», – заявил он.

Рассказывая о планах на будущее, господин Патимапракорн отметил, в этом году Таиланд намерен продолжить развитие нишевого туризма, включая спортивный, оздоровительный, свадебный и яхтенный сегменты. Плюс отдельная работа будет вестись по направлению туризма гастрономического. В частности, в течение февраля Туристическое управление Таиланда должно заключить соглашение с издателями Красного гида Мишлен о запуске Michelin Guidebook Bangkok, ресторанного справочника по столице Таиланда. Проект рассчитан на пять лет, его бюджет – около 50 млн бат.

«Таиланд станет второй страной АСЕАН после Сингапура, где будет выпущен гид Мишлен. Это поможет увеличить траты туристов в нашей стране», – заявил Тханасак Патимапракорн.

При этом заместитель премьера назвал весьма вероятным продление еще на полгода бесплатной выдачи однократных туристических виз в посольствах Таиланда и оформления виз по прибытию с 50-процентной скидкой. Последнее послабление, в частности, актуально для туристов из Китая.

Что касается прогнозов не властей, а туристической отрасли, то ее лидеры намерены усилить работу на азиатских рынках, которые и должны обеспечить обещанные 10% роста турпотока.

«Рынок АСЕАН будет принципиально важным для нас в этом году», – заявил на встрече 25 января президент Ассоциации тайских агентств путешествий Чарон Вангананонт.

В свою очередь президент THA Супаван Таномкиетипун отметил необходимость убедить туроператоров работать только с легальными отелями. В ТНА ожидают, что усилиями ассоциации в 2017 году удастся поднять заполняемость номерного фонда отелей с 64,48% до 70%. В прошлом году повысить этот показатель отельерам удалось, но менее значительно – с 672,46% до указанных выше 64,48%.

Напомним, в прошлом году Таиланд посетило 32,6 млн иностранцев. Выручка туристической отрасли составила 2,51 трлн бат, из которых 1,64 трлн пришлось именно на гостей из-за рубежа. В этом году страна планирует принять 35 млн иностранцев, выручка туристической отрасли прогнозируется на уровне 2,71 трлн бат, из которых на долю зарубежного сегмента должно прийтись 1,78 трлн.