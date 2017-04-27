Власти Таиланда уточнили план по лицензированию работы репортеров

Новая версия законопроекта о СМИ предусматривает штрафы и тюремные сроки за работу репортером без лицензии.

27 Апреля 2017 14:09:29

Фото: Bangkok Post

Коллегия, разрабатывающая новый законопроект о СМИ в Таиланде, дополнила документ пунктом о наказании за репортерскую деятельность без лицензии.

Как пишет Bangkok Post, нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы и/или штраф в размере до 60 тыс. бат, аналогичное наказание предусмотрено и для компании-нанимателя, чтобы уволенный с одного места работы журналист без лицензии не мог сразу устроиться в другую структуру. Соответствующее заявление сделал генерал-майор Писит Пао-Ин, возглавляющий коллегию по средствам массовой информации при Национальном совете по реформам (NRSA). Сейчас члены коллегии разрабатывают законопроект о защите прав и свобод и развитию этических и профессиональных стандартов в средствах массовой информации. NRSA должен получить документ на рассмотрение 8-9 мая.

«Оказание услуг тайского массажа без лицензии карается тюремным сроком до двух лет, а СМИ имеют гораздо большее внимание на жизнь», – заявил генерал Пао-Ин. По его словам, для «старых» медиа – газет, радио и ТВ – лицензирование не станет проблемой, в отличие от медиа «новых».

«Под репортерами понимаются люди, сознательно и на постоянной основе сообщающие новости общественности и получающие за счет этой деятельности прямой или непрямой доход. Национальный профессиональный совет по медиа определит другие детали. Соответствущие этим требованиям будут классифицироваться как медиа. Это относится и к веб-сайтам, таким как Sanook.com и Kapook.com, а также к новостным приложениям на платформе Line», – отметил генерал Пао-Ин.

«Мы знаем, что 30 медийных организаций выступают против. Они против законопроекта, они против лицензирования, хотя их свобода по-прежнему гарантирована конституцией. Законопроект – это рамочный документ по вопросам этики, конкретные детали определят сами СМИ, представители правительства и общественность», – добавил он.

В рейтинге свободы прессы 2017, который составляет организация Репортеры без границ, Таиланд занимает 142 место из 180. По сравнению с предыдущим годом, результат Королевства ухудшился на 6 позиций. Россия находится еще ниже, на 148 месте (в прошлом году позиция в рейтинге была такой же). По версии Репортеров без границы, уровень свободы СМИ выше даже в Зимбабве, Анголе, Афганистане, Уганде и Папуа – Новой Гвинее.