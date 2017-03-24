Власти Таиланда обязали пристегиваться и водителей, и пассажиров

Национальный совет за мир и порядок (NCPO) внес изменения в ряд положений Закона о дорожном движении (Land Traffic Act).

24 Марта 2017 09:53:22

Фото: Bangkok Post

Изменения были внесены приказом NCPO номер 14/2560, изданным на основании положений 44 статьи временной конституции, наделяющей NCPO особыми полномочиями в вопросах, касающихся безопасности страны и граждан. Изменения были внесены в разделы 55, 123 и 141 Закона о дорожном движении. Соответствующая информация была опубликована в Royal Gazette 21 марта, пишет Bangkok Post.

Согласно новому тексту статьи 55, сотрудники дорожной полиции или лица (или иные лица, получившие соответствующие полномочия от полиции) имеют право либо блокировать на месте, либо эвакуировать транспортные средства, припаркованные с нарушением закона. Нарушитель правил парковки затем должен компенсировать расходы на эвакуацию и хранение транспортного средства, либо снятия с него замка.

В новой редакции статья 123 не только требует от водителя пристегиваться за рулем, но и следить за тем, чтобы пассажиры также были пристегнуты.

В обновленной версии статьи 141 говорится о том, как должны собираться штрафы за нарушение ПДД. Полиция должна уведомить владельца или водителя транспортного средства о необходимости оплатить штраф в течение 15 дней. Если штраф оплачен не был, то полиция обращается в местный офис Департамента наземного транспорта с запросом о том, чтобы ведомство уведомило водителя о необходимости оплаты в течение 30 дней. Если и после этого штраф не оплачен, дело передается в суд, и Департамент наземного транспорта не продлит ежегодную регистрацию машины или мотоцикла до подтверждения оплаты штрафа.