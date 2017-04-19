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Власти Таиланда допустят частный капитал в U-Tapao

Специальный комитет, занимающийся реализацией проекта Восточного экономического коридора (EEC Policy Committee) одобрил масштабный план по развитию аэропорта U-Tapao (Утапао) в Ранонге.

Новости Пхукета

19 Апреля 2017 08:51:30

Открытие нового пассажирского терминала в U-Tapao ожидается в этом году, после чего сразу же начнет строительство еще одного. Фото: Bangkok Post
Открытие нового пассажирского терминала в U-Tapao ожидается в этом году, после чего сразу же начнет строительство еще одного. Фото: Bangkok Post

Положительное решение было принято на первом заседании комитета, прошедшем под председательством премьер-министра Праюта Чан-Очи, сообщает Bangkok Post со ссылкой на генерального секретаря EEC Policy Committee Канита Сангсубхана.

В рамках проекта EEC участок площадью 6,5 тыс. рай в районе аэропорта U-Tapao получит статус особой инвестиционной зоны, открытой, в том числе, и для иностранного капитала. По плану властей Таиланда, там должны быть построены складские комплексы, терминалы приема и отправки авиационных грузов, авиаремонтные мощности и другие предприятия, необходимые для превращения U-Tapao в полноценный авиационный хаб регионального масштаба.

Одновременно комитет одобрил выделение бюджета в 8 млрд бат на строительство второй взлетно-посадочной полосы в U-Tаpao,которая должна быть запущена в эксплуатацию в течение трех лет.

Также было принято положительное решение по вопросу об участии частных инвесторов в строительстве нового терминала в аэропорту (после того, как будет сдан тот, что строится сейчас). Ожидается, что новый терминал будет построен в течение пяти лет, после чего пропускная способность комплекса вырастет до 15 млн пассажиров в год. По словам Канита Сангсубхана, выбор подрядчиков в рамках проекта по развитию аэропорта U-Tapao должен состояться уже в этом году. 

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