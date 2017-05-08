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Власти Раваи показали план благоустройства озера у пляжа Най-Харн

Работы по благоустройству дороги, идущей вдоль озера у пляжа Най-Харн, должны начаться уже в этом году.

Чутхарат Плерин

8 Мая 2017 09:41:53

После ремонта моста у озера муниципалитет Раваи намерен заняться комплексным благоустройством окрестностей. Об этом в беседе с редактором газеты Khao Phuket заявил глава района Арун Солос.

«Окрестности озера у пляжа Най-Харн не благоустраивались уже более десяти лет, и мы полагаем, что настало время заняться этим и сделать территорию более привлекательной для туристов и местных жителей. Проект реновации предполагает прокладку велодорожки, а также дорожек для прогулок и занятий бегом, отделенных от проезжей части», – рассказал Арун Солос.

«Мы рассматриваем два варианта финансирования: из центрального бюджета и из средств муниципалитета. Решение будет принято после окончания проектирования. Высоко вероятно, что мы используем собственные средства, поскольку запрос на финансирование из Бангкока займет много времени и не факт, что он будет одобрен», – добавил мэр.

По словам Аруна Солоса, в любом случае реализация проекта начнется в этом году.

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