Власти проверяют зиплайн в Камале на предмет захвата земли

Сотрудники Департамента Королевских лесных угодий (Royal Forestry Depatment, RFD) пришли с проверкой в комплекс Zipline Max в Камале, а также проверили участок с подозрительными документами в тамбоне Карон.

4 Июля 2017 15:32:05

Оба вызывающих вопросы у RFD участка находятся в горах Наккерд-Хилс. Первый из них расположен в тамбоне Карон, а второй – в Камале. Их и проверили сотрудники RFD во главе с директором ведомства Чонлатитом Суратсавади, его замом Аттхапхоном Чарончансой и некогда главой парка Sirinath, а сейчас сотрудников RFD Чивапапом Чавитамом.

Господин Чавитам выступил для руководителей ведомства своего рода «местным проводником», поскольку несколько лет занимался борьбой с незаконным захватом земли на Пхукете, пока – после многочисленных угроз – не попросил о переводе в RFD.

Первый из посещенных официальными лицами участков располагался в Кароне. Там сотрудников встретил забор с табличкой, гласившей «Частная собственность». И именно это утверждение вызывает сомнения у представители RFD. Земельный титул SorKor 1 на имя Ванвисы Сангсри, по словам господина Чавитама, законно быть выдан не мог.

«Этот участок площадью 20 рай был приобретен госпожой Сангсри в 2009 году. Однако земли на холмах Наккерд-Хиллс были объявлены лесным резервом еще в 1973 году, поэтому госпоже Сангсри просто невозможно было получить участок в собственность», – объяснил господин Чавитам.

«Один сотрудник пхукетского офиса RFD внес в документы изменения, чтобы по бумагам участок находился вне пределов лесного резерва. В отношении этого сотрудника проводится расследование, которое скоро будет завершено. Также к незаконной выдаче земельного титула был причастен бывший сотрудник Земельного департамента на Пхукете, который был арестован Департаментом специальных расследований (DSI), но скончался в заключении», – добавил господин он.

Господин Чавитам не уточнил имени бывшего сотрудника, скончавшегося после ареста. Однако именно это произошло с Таватчаем Анукуном, которого DSI задержал в прошлом году, и который был найден мертным в камере. По данным следствия, тот мог быть причастен к незаконному оформлению в частную собственность земель на миллиарды бат. Находящийся под подозрением участок в холмах Наккерд-Хиллс господин Чавитам также оценил в значительную сумму – около 1 млрд бат.

«Я полагаю, что на каком-то этапе его предполагалось продать иностранным инвесторам. RFD примет меры в отношении госпожи Сангсри, документы на землю будут аннулированы», – добавил Чивапап Чавитам.

Второй участок, который вызвал вопросы у RFD, находится в Камале. Речь идет о 36 раях земли, где располагается аттракцион Zipline Max. Зарегистрирован бизнес на имя Сусаран Топхан.

Представители RFD полагают, что аттракцион занимает часть лесного резерва. Кроме того, оператор не получил необходимых разрешений на строительные работы.

«Хозяин этого аттракциона также владеет центром Zipline Max в провинции Чианг-Май. RFD уже привлек этот бизнес к ответственности по закону», – заявил Чивапап Чавитам, добавив, что участок в Камале хорошо укрыт в джунглях и провести проверку на основании съемки с воздуха затруднительно.

«Против владельца будут предприняты предусмотренные законом меры, а аттракцион будет ликвидирован», – заявил господин Чавитам.

По словам сотрудника RFD, ведомство проверяет еще шесть зиплайнов на Пхукете: Patong Zipline, Phuket Paradise и еще четыре, названий которых господин Чавитам не привел.

В одном из случаев, по его словам, речь идет о строительстве аттракциона на земле с титулом SorPorKor. К этой категории относятся принадлежащие государству участки, которые могут выдаваться малообеспеченным крестьянам для сельскохозяйственной деятельности. Как-либо иначе их использовать запрещено.