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Власти проверят законность ресторанов у цыганской деревни в Раваи

Морские цыгане подали заявление в офис омбудсмена с просьбой проверить законность застройки участка земли у пирса в Раваи.

Новости Пхукета

10 Февраля 2017 11:09:51

Фото: Chao Lay Rawai / Krit Thepbamrung
Фото: Chao Lay Rawai / Krit Thepbamrung

Представлявший интересы цыганского сообщества Ниран Хьянгпан пояснил, что жители деревни опасаются за свою безопасность в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

«Эти магазины затрудняют доступ транспорта в деревню, проезд слишком узкий. Жители деревни опасаются, что если вдруг у них произойдет пожар, то пожарным автомобилям и машинам скорой помощи будет непросто добраться до деревни», – пояснил Ниран Хьянгпан.

Глава офиса омбудсмена Адисорн Саватди пообещал, что его организация совместно с муниципалитетом Раваи и военными изучит ситуацию. По словам господина Саватди, участок, на котором расположены рестораны и магазины, находится в частной собственности. Официальные лица проверят законность документов на право собственности и аренды земли под коммерческие постройки.

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