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Власти проверят сообщение о змее в еде из Super Cheap

Жительница Пхукета уверяет, что в проданном блюде вместо рыбы оказались куски змеиного мяса.

Юттават Лекмак

14 Сентября 2016 15:25:41

Власти Пхукета готовятся провести проверку в двух магазинах сети Super Cheap на Пхукете. Основанием для инспекции послужила жалоба местной жительницы Ваниды Пакмаадам, которая уверяет, что в проданном ей блюде вместо рыбы оказались куски змеи.

В субботу 29-летняя Ванида Пакмадаан опубликовала в Facebook сообщение, которое быстро стало вирусным. Женщина заявила, что приобрела в одном из магазинов сети маринованную рыбу Pla Ra Kra Dii Luan, однако внутри пакета обнаружила куски змеи. Свое сообщение женщина сопроводила фотографиями. По ее словам, инцидент произошел в магазине Super Cheap на улице Surin Rd. в Пхукет-Тауне. За следующие дни сообщением Ваниды поделились более 10 тыс. раз.

«Как супермаркет мог поступить со мной подобным образом? Не представляю, как это возможно. Магазин должен провести проверку. Пожалуйста, расшарьте [это сообщение]», – написала Ванида Пакамаад, а затем подала официальную жалобу в Управление по защите прав потребителей на Пхукете.

Как выяснили «Новости Пхукета», по заявлению Ваниды действительно будут приняты меры и инициирована инспекция.

«Сейчас мы готовим документы для официальной проверки продуктов в основном супермаркете Super Cheap на Пхукете. Затем вместе с сотрудниками провинциального офиса Минздрава мы проверим непосредственно тот магазин, о котором шла речь, и зададим им вопросы касательно маринованной рыбы», – подтвердила «Новостям Пхукета» глава местного Управление по защите прав потребителей Панида Мевичеар.

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