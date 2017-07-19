The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Власти проведут проверку после выигрыша тайцем 180 млн бат в лотерею

Управление государственной лотереи (GLO) проведет проверку по факту продажи гражданину Таиланда сразу 30 выигрышных билетов.

Новости Пхукета

19 Июля 2017 10:39:41

Фото: Philip Roeland / Flickr
Фото: Philip Roeland / Flickr

Директор GLO Чалонграт Накартит отдал сотрудникам ведомства распоряжение установить личность распространителя, который продал покупателю 30 билетов с одним и тем же номером, сообщает Bangkok Post. Также найдены должны быть и лица, которые помогли дилеру собрать на руках столько билетов с одинаковыми цифрами.

Генерал Накартит подчеркнул, что хотя регламент лотереи предполагает печать нескольких копий билетов с идентичными цифрами, в одни руки все они попадать не должны. Это, по его словам, нарушает «договоренности» между распространителями и GLO.

Как сообщали сми ранее, в ходе розыгрыша 16 июля отставной полицейский Сансак Кэуракса выиграл рекордные 180 млн бат, больше, чем кто-либо за всю историю тайской лотереи. Рекордный выигрыш мужчине достался благодаря тому, что он смог купить пачку из 30 билетов с номером 820327. По каждому из билетов Сансаку Кэураксе полагается 6 млн бат.

Комментируя ситуацию, генерал Накартит отметил, что закон прямо не запрещает продажу билетов «пачками», но распространитель не должен иметь на прилавке более одного билета с каждым из возможных номеров. По его словам, собрать 30 билетов с выигрышным номером фигурирующий в этой истории дилер смог благодаря обмену билетами с другими распространителями, чего продавцы делать не должны.

«Найти этих дилеров будет несложно, но расследование займет какое-то время», – заявил директор GLO. Распространителей, уличенных в продаже билетов пачками, ждет отзыв лицензии.

«Больше они не будут иметь права продавать билеты», – заверил генерал Накартит.

Глава GLO подчеркнул, что претензии у ведомства есть только к распространителям. К выигравшему 180 млн бат Сансаку Кэураксе вопросов у официальных лиц нет.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Власти проведут проверку после выигрыша тайцем 180 млн бат в лотерею
Власти проведут проверку после выигрыша тайцем 180 млн бат в лотерею
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Док май джан: Ритуальные цветы для прощания с Королем
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
Thanyapura готовится короновать третьего Царя горы
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
La Boucherie в Чалонге: Высокая французская кухня для всех
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.