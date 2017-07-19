Власти проведут проверку после выигрыша тайцем 180 млн бат в лотерею

Управление государственной лотереи (GLO) проведет проверку по факту продажи гражданину Таиланда сразу 30 выигрышных билетов.

19 Июля 2017 10:39:41

Фото: Philip Roeland / Flickr

Директор GLO Чалонграт Накартит отдал сотрудникам ведомства распоряжение установить личность распространителя, который продал покупателю 30 билетов с одним и тем же номером, сообщает Bangkok Post. Также найдены должны быть и лица, которые помогли дилеру собрать на руках столько билетов с одинаковыми цифрами.

Генерал Накартит подчеркнул, что хотя регламент лотереи предполагает печать нескольких копий билетов с идентичными цифрами, в одни руки все они попадать не должны. Это, по его словам, нарушает «договоренности» между распространителями и GLO.

Как сообщали сми ранее, в ходе розыгрыша 16 июля отставной полицейский Сансак Кэуракса выиграл рекордные 180 млн бат, больше, чем кто-либо за всю историю тайской лотереи. Рекордный выигрыш мужчине достался благодаря тому, что он смог купить пачку из 30 билетов с номером 820327. По каждому из билетов Сансаку Кэураксе полагается 6 млн бат.

Комментируя ситуацию, генерал Накартит отметил, что закон прямо не запрещает продажу билетов «пачками», но распространитель не должен иметь на прилавке более одного билета с каждым из возможных номеров. По его словам, собрать 30 билетов с выигрышным номером фигурирующий в этой истории дилер смог благодаря обмену билетами с другими распространителями, чего продавцы делать не должны.

«Найти этих дилеров будет несложно, но расследование займет какое-то время», – заявил директор GLO. Распространителей, уличенных в продаже билетов пачками, ждет отзыв лицензии.

«Больше они не будут иметь права продавать билеты», – заверил генерал Накартит.

Глава GLO подчеркнул, что претензии у ведомства есть только к распространителям. К выигравшему 180 млн бат Сансаку Кэураксе вопросов у официальных лиц нет.