Власти Пхукета подтвердили запрет на пляжные лежаки

Мэр Патонга выступила с предложением разрешить лежаки на пляжах, но администрация провинции ответила однозначным отказом.

23 Января 2017 09:29:15

Ожидать возвращения лежаков на пляжи Пхукета пока не стоит. Фото: Архив The Phuket News

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап выступила с предложением пересмотреть позицию по лежакам на совещании в администрации провинции 12 января. Речь на встрече шла, среди прочего, об импровизированных лежаках из песка, появившихся до этого в Патонге.

«Бизнесмены делают эти песчаные лежаки для туристов. Если бы туристы о лежаках не просили, никто бы их и не делал», – отметила Чалермлак Кебсап.

«Я прошу, чтобы власти провинции разрешили установку лежаков на 10% территории каждого пляжа», – заявила она.

Впрочем, призыв госпожи Кебсап понимания у других чиновников не нашел. В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» вице-губернатор Снит Сривихок сообщил, что пересмотра политики не планируется.

«Они под запретом. Лежаки запрещены на всех пляжах Пхукета», – заявил вице-губернатор.

Дискуссия о лежаках на пляжах Пхукета возобновилась в декабре прошлого года, когда лежаки из песка в Патонге привлекли внимание военных. Представители вооруженных сил потребовали, чтобы лежаки были убраны, после чего все пляжные предприниматели получили предписание привести свои участки на пляжах в соответствие с действующими правилами. В максимально упрощенном виде они выглядят так: лежаки запрещены везде, зонты разрешены лишь в специально выделенной 10-процентной зоне.

Во вторник, 17 января, вице-губернатор Снит Сривихок объявил, что нарушителей правил ждет преследование по законку.

«С сегодняшнего дня официальные лица и полиция должны принимать меры против нарушителей. При первом нарушении – выдайте предупреждение. При втором – задержите, оштрафуйте и перепишите личные данные. При третьем – задержите, оштрафуйте, перепишите личные данные и конфискуйте имущество, размещенное на пляже с нарушением. При четвертом – начинайте преследование в уголовном порядке», – заявил Снит Сривихок. По какой именно статье должно осуществляться преследование, господин Сривихок не уточнил.