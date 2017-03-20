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Власти Пхукета начали новую проверку коммерческого транспорта

С середины прошлой неделе на Пхукете продолжается проверка водителей коммерческого транспорта на наличие лицензий на подобные перевозки.

Таньялак Сакут

20 Марта 2017 11:31:13

Кампанию инициировал новый глава пхукетского отделения Департамента наземного транспорта (PLTO) Баньят Кантха, занявший этот пост в первых числах марта. Проводится проверка про поддержке Королевской армии Таиланда. Как рассказал господин Кантха, водителей автобусов, такси и минивэнов проверяют на пунктах дорожного контроля, в том числе, у аэропорта Пхукета и у моста, соединяющего остров с материком.

Комментируя кампанию, господин Кантха упомянул проходящую параллельно в Бангкоке проверку водителей такси, работающих в системах Grab и Uber. При этом новый глава PLTO подчеркнул, что на Пхукете фокус иной.

«Я не думаю, что GraиTaxiи Uber являются проблемой на Пхукете. Водители без прав на вождение общественного транспорта – вот более важная проблема, на которой я и концентрируюсь прямо сейчас. Ситуация с водителями коммерческого транспорта, не имеющими соответствующих лицензий, действительно вызывает беспокойство», – заявил Баньят Кантха.

«Никаких временных ограничений на эту кампанию не наложено. Она будет продолжаться так долго, как это необходимо», – добавил он.

По словам нового главы PLTO, не имеющие нужных лицензий водители коммерческого транспорта будут незамедлительно отстраняться от управления им.

«Затем им будет необходимо уплатить штраф в размере от 2 до 5 тыс. бат, в зависимости от типа транспортного средства, а также в скорейшем порядке сдать экзамен и получить нужные права», – заявил он.

Баньят Кантха рассказал, что за один лишь январь этого года 195 человек подали заявление на получение прав на управление общественным транспортом, однако из этих 195 «лишь 60 присоединились к учебным занятиям и только 39 сдали экзамены и получили права».

Следующим шагом ведомства, по словам Баньята Кантхи, станет борьба за опрятный внешний вид водителей.

«С 1 апреля водителей общественного транспорта будут проверять на ношение униформы, поскольку туристы, прилетающие в аэропорт Пхукета, ожидают видеть шоферов в вызывающей доверие одежде. В частности, водителям положено носить рубашки с воротником и однотонные брюки без рисунка, а также соответствующую обувь и бейдж с именем», – рассказал господин Кантха. Штраф за неподобающий внешний вид с 1 апреля будет составлять 1000 бат.

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