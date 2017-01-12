Власти начали восстановление экосистемы у Рача-Яй

Пхукетское отделение Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) начало работы по восстановлению экосистемы у острова Рача-Яй, находящегося в 18 км к югу от побережья Пхукета и крайне популярного среди туристов.

14 Января 2017 16:21:54

Директор пхукетского офиса DMCR Пайтун Панчаяпхум подтвердил, что 10 января ведомство начало закладку бетонных блоков для создания новых коралловых рифов в бухтах Баток-Бэй, Сиам-Бэй, Ла-Бэй и Теу-Бэй. Также у побережья разместят дополнительные муринговые буи для швартовки туристических лодок, которые из-за недостатка буев нередко встают на якорь прямо на коралловых рифах. В беседе с журналистами 10 января Пайтун Пачапхум заявил, что работы должны завершиться в течение трех дней, на момент подготовки номера процесс продолжался.

Пайтун Панчаяпхум отметил, что работы ведутся в рамках двух Королевских проектов по восстановлению и защите экосистемы в провинциях Пхукет, Пханг-Нга и Сураттхани. Он подчеркнул, что кораллы имеют ключевое значение для морской жизни, поскольку от них зависят и рыбы, и другие морские существа.

«С увеличение числа кораллов растет и число другой морской жизни, что возвращает экосистему в состояние баланса», – отметил глава пхукетского офиса DMCR.

Решение начать восстановление морской экосистемы у Рача-Яй было принято по итогам встречи официальных лиц с эко-активистами 4 января.

Инициатором дискуссии о состоянии экосистемы Рача-Яй стал Пайтун Пачаяпхом из DMCR, который рассказал о том, как туризм вредит рифам и приложил фотографии. Среди них были снимки с туристами, ходящими по кораллам и трогающими их руками. Особый резонанс вызвала фотография женщины с сумкой собранных кораллов. Вину за разрушение экосистемы господин Пачаяпхом возложил не только на отдыхающих, но и на компании, занимающиеся организацией дайв-туров для непрофессионалов и не объясняющие, что можно делать под водой, а что нет. По его словам, некоторые гиды зачастую не имеют ничего против того, чтобы туристы ходили по кораллам.

Господина Пачаяпхома поддержал и глава Racha Yai Island Conservation Club Сатит Джанди.

«Гиды не объясняют туристам, что нельзя собирать кораллы, ракушки или камни и вывозить их с острова. Мы постоянно говорим об этом отдыхающим, но они продолжают собирать сувениры. Я хочу, чтобы официальные лица провели проверку в отношении гидов, ответственных за это», – заявил он.

Ответом официальных лиц, которые признали проблему, стал пакет мер по защите экосистемы. Было решено организовать на острове дежурство полиции и сотрудников профильных ведомств; разместить в акватории дополнительные муринговые буи и усилить контроль за соблюдением правил швартовки; разместить информационные щиты с правилами поведения для туристов и усилить за этим контроль; начать работу с дайв-центрами по вопросам сохранения рифов.