Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Таиланда

Президент России передал слова сочувствия и поддержки Королевской семье, правительству и народу Таиланда.

13 Октября 2016 20:48:30

Его Величество Пхумипон Адульядет скончался 13 октября.

В телеграмме с соболезнованиями Владимир Путин отметил, что с именем Пхумипона Адульядета связан значительный период в новейшей истории Таиланда, ознаменованный большими достижениями в экономической сфере, укреплением международных позиций Королевства.

«За десятилетия своего правления он снискал искреннюю любовь подданных и высокий авторитет за рубежом. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул президент России.

Свои соболезнования также уже выразил президент США Барак Обама.

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался после длительной болезни 13 октября. Об этом сообщило Бюро Королевского двора. В Таиланде в связи со смертью Его Величества объявлен годовой траур.